El presidente Volodimir Zelenski decidió continuar las ofensivas contra refinerías rusas y desestimó la propuesta de Donald Trump.

Fuentes del Ministerio de Exteriores ruso indicaron que se habían interceptado misiles y drones ucranianos dirigidos a una refinería en Riazán, aunque el gobernador regional reconoció daños y un incendio. La iniciativa de Donald Trump, que proponía una tregua en los ataques a estas instalaciones, se ve ahora enterrada ante la escalada de tensiones y la falta de acuerdo entre las partes.

Las decisiones de Donald Trump en la tensión actual

La paciencia de Ucrania se ha agotado, declaró Zelenski en una reciente entrevista.

El mandatario ucraniano criticó la falta de alertas tempranas de Estados Unidos ante ataques rusos y la ralentización del servicio de satélite Starlink, que han afectado operaciones militares y comunicaciones.

Zelenski había expresado previamente su disposición a una tregua “si Rusia también acepta y lo respeta”, pero la ausencia de una respuesta concreta por parte de Moscú y la persistencia de ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana llevaron a la decisión final de reanudar las ofensivas.

Rusia acusa a Ucrania de no respetar la tregua

El Kremlin, a través de su portavoz Dimitri Peskov, ha reiterado las acusaciones vertidas por el viceprimer ministro ruso Alexánder Nóvak, sosteniendo que Ucrania no ha respetado ninguna moratoria.

Según Moscú, los ataques ucranianos a las refinerías rusas “entran en grave contradicción con los esfuerzos de paz de Estados Unidos”.

Donald Trump había justificado su propuesta de tregua argumentando que los ataques ucranianos eran la causa del aumento del precio del gasóleo en los mercados globales. Sin embargo, la iniciativa solitaria del presidente estadounidense no logró forzar un pacto y ha quedado sepultada bajo el peso de los hechos militares recientes.