Donald Trump: anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania.

Donald Trump durante una de las reuniones que tuvo con Volodimir Zelenski.

Donald Trump presiona por un acuerdo de paz

El anuncio de Trump llega en un momento sensible para la administración estadounidense, ante la proximidad de elecciones legislativas y la preocupación por el alza de los precios de la energía. El mandatario vinculó el encarecimiento del combustible con los ataques ucranianos a instalaciones rusas, mientras Zelenski atribuía el aumento a la guerra en Medio Oriente.

El objetivo declarado de Trump con esta tregua energética parece ser la desescalada del conflicto y la estabilización de los mercados energéticos. Sin embargo, la falta de confirmación oficial por parte de Rusia y Ucrania y la ausencia de detalles concretos sobre el pacto generan incertidumbre sobre su efectividad y alcance.

La respuesta de Ucrania y Rusia aún es incierta

Hasta el momento, ni el Kremlin ni el gobierno de Kiev se han pronunciado oficialmente sobre la supuesta tregua anunciada por Trump. La Casa Blanca tampoco ha aportado información adicional sobre las condiciones o los mecanismos de control del acuerdo. La incertidumbre rodea si esta declaración del mandatario estadounidense se traducirá en un cese efectivo de las hostilidades energéticas en el conflicto.