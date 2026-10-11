El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego energético de efecto inmediato entre Rusia y Ucrania. La medida busca frenar los ataques a refinerías y redes eléctricas de ambos países, en un contexto de escalada de hostilidades que ha impactado los precios internacionales de los combustibles.
Donald Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania
El presidente Donald Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, aunque el acuerdo carece de detalles sobre su cumplimiento y duración
Trump comunicó la decisión en su red social Truth Social, afirmando que “ambas partes aceptaron” y rogando: “¡No lo rompan!”. Sin embargo, la declaración carece de detalles sobre la duración del acuerdo o los mecanismos para garantizar su cumplimiento, y no se ha precisado si el mandatario conversó telefónicamente con sus pares de ambos países antes del anuncio.
La iniciativa se produce tras un cruce de declaraciones entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Trump había cuestionado los ataques ucranianos contra refinerías rusas, sugiriendo que agravaban los problemas de suministro global y que Ucrania necesitaba un nuevo líder dispuesto a negociar un acuerdo. Zelenski, por su parte, había condicionado la suspensión de ataques ucranianos a que Moscú cesara sus ofensivas contra la infraestructura energética de su país.
Donald Trump presiona por un acuerdo de paz
El anuncio de Trump llega en un momento sensible para la administración estadounidense, ante la proximidad de elecciones legislativas y la preocupación por el alza de los precios de la energía. El mandatario vinculó el encarecimiento del combustible con los ataques ucranianos a instalaciones rusas, mientras Zelenski atribuía el aumento a la guerra en Medio Oriente.
El objetivo declarado de Trump con esta tregua energética parece ser la desescalada del conflicto y la estabilización de los mercados energéticos. Sin embargo, la falta de confirmación oficial por parte de Rusia y Ucrania y la ausencia de detalles concretos sobre el pacto generan incertidumbre sobre su efectividad y alcance.
La respuesta de Ucrania y Rusia aún es incierta
Hasta el momento, ni el Kremlin ni el gobierno de Kiev se han pronunciado oficialmente sobre la supuesta tregua anunciada por Trump. La Casa Blanca tampoco ha aportado información adicional sobre las condiciones o los mecanismos de control del acuerdo. La incertidumbre rodea si esta declaración del mandatario estadounidense se traducirá en un cese efectivo de las hostilidades energéticas en el conflicto.
Fuentes utilizadas
- Donald Trump anunció un "alto el fuego energético" inmediato entre Rusia y Ucrania
- Trump afirma que Ucrania y Rusia acordaron un alto al fuego en sus infraestructuras energéticas
- Según Trump, Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego energético
- Trump asegura que Rusia y Ucrania pactaron tregua energética, pero ninguna confirma el acuerdo
- Donald Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania
- Rusia y Ucrania acuerdan cese al fuego energético, afirma Trump; ¡No lo rompan!
En pocas palabras
- Donald Trump: anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania.
- Acuerdo: la medida busca frenar ataques a refinerías y redes eléctricas.
- Incertidumbre: el pacto carece de detalles sobre su cumplimiento y duración.