Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump debatieron desarme nuclear y paz mundial en China.

Donald Trump destaca la cumbre como una oportunidad histórica

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la reunión como histórica y aseguró que las tres potencias nucleares se encuentran en una posición única para debatir la reducción de sus arsenales. Por su parte, Xi Jinping pidió la prohibición y destrucción de las armas nucleares, mientras que Vladimir Putin destacó los intereses comunes para resolver conflictos regionales, incluida la guerra en Ucrania.

Al inicio del encuentro, Xi Jinping enfatizó la necesidad de que China, Estados Unidos y Rusia salvaguarden conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales. Trump, a su vez, señaló que su país está trazando un rumbo diferente en política exterior, creyendo en el diálogo incluso con naciones con desacuerdos. Putin remarcó la responsabilidad compartida de las potencias en mantener la paz internacional y resolver conflictos regionales.

VLADIMIR PUTIN, DONALD TRUMP Y XI JINPING SE REUNIERON EN LA CUMBRE DE APEC

Nuevos acuerdos y perspectivas sobre la seguridad global

La posibilidad de un acuerdo nuevo, mejorado y modernizado sobre armamento nuclear, que incluiría a China, fue un tema de discusión. Trump manifestó su deseo de un pacto que trascienda a los gobiernos, mientras que Pekín insiste en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus arsenales. El fin de las guerras en Ucrania y Oriente Medio, así como la seguridad energética, también formaron parte de las conversaciones.

Según el análisis de The Washington Post, Donald Trump buscaba avanzar en el control de armas nucleares; Putin pretendía discutir el final de la guerra en Ucrania bajo las condiciones de Moscú, mientras Xi Jinping quería aprovechar la oportunidad para consolidar el protagonismo internacional de China sin comprometerse con las posiciones de sus dos interlocutores.