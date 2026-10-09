Navi Pillay ganó el Nobel de la Paz por su lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra y genocidios

Una estación de trenes con ingreso "para europeos" y "no europeos", durante el apartheid sudafricano. Foto: Wikipedia.

De la Sudáfrica del apartheid al genocidio en Gaza

Pillay nació en Durban, en una familia de origen tamil de la India, durante el régimen del apartheid. Se convirtió en abogada en una sociedad atravesada por la segregación y la exclusión, y abrió camino frente a una discriminación estructural.

El comunicado oficial del Nobel vinculó sus primeros trabajos en defensa de Nelson Mandela y otros opositores al apartheid con su posterior participación en algunos de los procesos judiciales internacionales más relevantes de las últimas décadas.

Fue jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional. También se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hasta hace poco presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. Tras el análisis de lo ocurrido en Gaza, Pillay y su equipo comunicaron el núcleo de sus conclusiones en septiembre de 2025:

“Israel es responsable de un genocidio en Gaza. Está claro que existe un intento por destruir a los palestinos a través de actos que coinciden con los criterios que marca la Convención sobre Genocidio”.

“La responsabilidad sobre estos crímenes atroces -siguió la ahora Premio Nobel de la Paz- radica en las autoridades israelíes en sus más altos rangos, quienes han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la voluntad específica de intentar destruir al grupo palestino en Gaza. La Comisión también encuentra que Israel ha fallado en prevenir y castigar la comisión de genocidio, a través de la falla al investigar actos genocidas y de juzgar a los posibles perpetradores”.

El reporte completo (en inglés) puede leerse aquí.

Así quedaron algunos barrios donde vivían civiles en la Franja de Gaza.

Actualmente, Pillay interviene como jueza en la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Myanmar está acusado de genocidio, según detalló el comité.

A lo largo de ese recorrido, el organismo destacó su independencia, sus conocimientos y su firmeza para exigir responsabilidades tanto a los Estados como a sus dirigentes.

Los avances judiciales que marcaron su carrera

Uno de los aportes que el comité subrayó fue su actuación en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí, Pillay tuvo una influencia significativa en el reconocimiento de que la violación y la violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad y también genocidio.

El anuncio destacó, además, su papel en el desarrollo de respuestas judiciales frente a la propaganda que incita al genocidio.

Para el Comité Nobel Noruego, estos avances ampliaron el alcance del derecho internacional y ofrecieron esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos. Su trabajo, señaló, también contribuyó a definir las normas y los principios con los que se juzgan esas atrocidades.

Un Nobel con una advertencia sobre el uso de la fuerza

Al explicar la elección, el comité recordó que la defensa de las herramientas jurídicas para resolver conflictos forma parte de la historia del premio desde su primera edición, hace 125 años.

El texto no presentó al sistema internacional como una construcción sin fallas. Reconoció que las grandes potencias han eludido responsabilidades y que los resultados de los procesos judiciales han variado según quién fuera el autor de los hechos y quién, la víctima.

Aun así, defendió la diplomacia, los tratados y los tribunales como instrumentos indispensables para una convivencia pacífica. También alertó sobre las sanciones contra jueces y los ataques a las instituciones en las que trabajan.

“La paz requiere justicia”, expresó el comité.

Con el reconocimiento a Pillay, el organismo reivindicó a quienes buscan que los conflictos se resuelvan mediante el derecho y que las víctimas encuentren una respuesta judicial. Su trayectoria, concluyó, recuerda la necesidad de sostener y fortalecer esas instituciones.