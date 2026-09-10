Fotógrafo chileno ganó un premio por este video de albatros sumergiéndose en el mar

La jueza del certamen Audubon 2026, Niky Carrera Levy, destacó el trabajo del realizador sudamericano. “Este video transforma un instante de alimentación en una experiencia inmersiva y poderosa”, aseguró la especialista. Gracias a dicha captura, Muñoz García obtuvo el galardón al mejor formato dinámico para su región.

Certamen mundial de fotografía

La National Audubon Society anunció recientemente a los ganadores de su concurso anual de fotografía. En su decimoséptima edición, la competencia busca destacar la belleza visual de los pájaros silvestres.

Los organizadores entregaron nueve distinciones para residentes sudamericanos, junto con ocho reconocimientos para participantes de Norteamérica. El ganador del máximo galardón general recibió 5.000 dólares, sumado a un viaje hacia la Antártida.

Distintos exponentes de la conservación resultaron distinguidos durante el evento. Francisco Castro Escobar consiguió el reconocimiento principal por su trabajo visual.

Otros profesionales también destacaron en diversas categorías vinculadas con especies sin fronteras o flora local. Las mejores cien capturas tendrán su anuncio oficial hacia finales de septiembre de 2026.