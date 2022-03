El cerebro pasa una "película de recuerdos" al momento de morir

Sin embargo, el paciente sufrió un ataque cardíaco de repente y falleció. Fue allí donde se obtuvieron datos sin precedentes acerca de la actividad cerebral en el momento exacto de la muerte.

Es el primer estudio que registra actividad de un cerebro en una persona fallecida.

Qué ocurre en el cerebro luego de la muerte

Debido a que el paciente en cuestión se encontraba justo en evaluación, el estudio de sus ondas cerebrales demostró que, durante el minuto previo a la muerte, el cerebro actúa al igual que cuando sueña, recuerda o medita. Es decir, cuando realiza tareas exigentes a nivel cognitivo.

Siendo así, se cree que al momento de morir una especie de película de recuerdos importantes, tanto de personas como de lugares y momentos, ocurre en el cerebro.

Específicamente, los científicos al mando del estudio detectaron que durante los 30 segundos previos a que el corazón del paciente dejara de enviar sangre al cerebro, las ondas cerebrales actuaron de igual manera que cuando la persona sueña, medita o recuerda. Luego, cuando el corazón dejó de latir, esas ondas siguieron emitiéndose durante 30 segundos más hasta que dejara de funcionar por completo. Lo que significa que la actividad cerebral sigue hasta 30 segundos después de que la persona ha fallecido.

El doctor Ajmal Zemmar, co autor del estudio, dijo que lo que su equipo pudo grabar accidentalmente fue la primera evidencia de actividad en un cerebro muerto de la historia.

Datos científicos más precisos sobre el momento de la muerte fueron publicados en "Enhanced Interplay of Neuronal Coherence and Coupling in the Dying Human Brain", el estudio que compartió la revista Aging Neuroscience, de Frontiers .