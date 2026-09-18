Cirujano plástico acusado de asesinato insistió en ser su propio abogado en el juicio: no está saliendo bien

Kosowski interrumpió la declaración para hacerle una extraña pregunta al funcionario. "Antes de continuar, mencionó algo sobre la capacidad, ¿qué altura tiene usted, señor Vonderheide?", consultó el médico.

El fiscal, visiblemente nervioso, respondió: "No sé qué está sugiriendo". Kosowski continuó su argumentación de forma peculiar frente al tribunal. "Bueno, me refiero a la capacidad. Obviamente están insinuando que probablemente se podría esconder un cuerpo allí, ¿verdad? Entonces, quiero decir, ¿puede meterse en la bolsa de basura por nosotros?", propuso. El magistrado denegó la petición de forma inmediata.

Pruebas macabras contra el cirujano

El cuerpo de Cozzi nunca apareció, a pesar de las intensas búsquedas en un basurero cerca de la autopista Alligator Alley. Los fiscales sostienen que el acusado planeó metódicamente el crimen debido a un resentimiento originado en un litigio previo. La víctima defendía a los demandados en un caso de facturación médica iniciado por Kosowski contra su antiguo empleador.

Las cámaras de seguridad muestran a una persona ingresando a la oficina legal Blanchard con una caja grande minutos después de las 8:30 de la mañana del día del crimen. A las 10:22, el sospechoso aparece llevando un carro pesado hasta una camioneta Toyota Tundra gris.

Los investigadores encontraron sangre del abogado en el piso, las toallas de papel y el desagüe del baño de hombres. También hallaron una mezcla del ADN del atacante con la sangre de la víctima en el exterior de la puerta.

Un comportamiento extraño

Las autoridades detuvieron al médico cuatro días después del incidente. En su vehículo descubrieron un bolso que contenía una máscara de Guy Fawkes, pasamontañas, una pistola paralizante, manoplas, tijeras, una palanca, una jeringa y un frasco de un medicamento paralizante llamado succinilcolina.

Las imágenes del arresto muestran al acusado en la parte trasera de una patrulla policial realizando acciones sospechosas tras enterarse de que tomarían muestras de su ADN.

El detective del Departamento de Policía de Largo, Jerry Hunt, testificó sobre esa actitud durante el juicio. Según el oficial, el sospechoso "inmediatamente comenzó a rasparse meticulosamente las uñas contra los dientes para limpiarlas y a chuparse los dedos y las cutículas antes de que se pudiera ejecutar la orden judicial sobre su cuerpo".

Se espera que el proceso penal termine a principios de la próxima semana.