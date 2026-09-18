Tomasz Kosowski es un cirujano plástico de 47 años que enfrenta la pena de muerte por el asesinato de Steven Cozzi. La víctima era un abogado de 41 años que desapareció en marzo de 2023 tras ir al baño de su oficina en Clearwater, Florida.
Cirujano plástico acusado de asesinato insistió en ser su propio abogado en el juicio: no está saliendo bien
Un médico enfrenta la pena de muerte por el asesinato de un letrado en Florida. El proceso judicial destaca por sus momentos insólitos
El acusado decidió representarse a sí mismo en el juicio tras la renuncia de sus defensores públicos. Además, renunció a su derecho a un jurado, dejando su destino en manos del juez Joseph Bulone.
Un pedido insólito
El desarrollo del trámite judicial generó situaciones atípicas en el Centro de Justicia del Condado de Pinellas. El asistente del fiscal del estado, Nathan Vonderheide, interrogaba a un analista forense sobre unas bolsas de basura halladas en el vehículo del sospechoso.
Kosowski interrumpió la declaración para hacerle una extraña pregunta al funcionario. "Antes de continuar, mencionó algo sobre la capacidad, ¿qué altura tiene usted, señor Vonderheide?", consultó el médico.
El fiscal, visiblemente nervioso, respondió: "No sé qué está sugiriendo". Kosowski continuó su argumentación de forma peculiar frente al tribunal. "Bueno, me refiero a la capacidad. Obviamente están insinuando que probablemente se podría esconder un cuerpo allí, ¿verdad? Entonces, quiero decir, ¿puede meterse en la bolsa de basura por nosotros?", propuso. El magistrado denegó la petición de forma inmediata.
Pruebas macabras contra el cirujano
El cuerpo de Cozzi nunca apareció, a pesar de las intensas búsquedas en un basurero cerca de la autopista Alligator Alley. Los fiscales sostienen que el acusado planeó metódicamente el crimen debido a un resentimiento originado en un litigio previo. La víctima defendía a los demandados en un caso de facturación médica iniciado por Kosowski contra su antiguo empleador.
Las cámaras de seguridad muestran a una persona ingresando a la oficina legal Blanchard con una caja grande minutos después de las 8:30 de la mañana del día del crimen. A las 10:22, el sospechoso aparece llevando un carro pesado hasta una camioneta Toyota Tundra gris.
Los investigadores encontraron sangre del abogado en el piso, las toallas de papel y el desagüe del baño de hombres. También hallaron una mezcla del ADN del atacante con la sangre de la víctima en el exterior de la puerta.
Un comportamiento extraño
Las autoridades detuvieron al médico cuatro días después del incidente. En su vehículo descubrieron un bolso que contenía una máscara de Guy Fawkes, pasamontañas, una pistola paralizante, manoplas, tijeras, una palanca, una jeringa y un frasco de un medicamento paralizante llamado succinilcolina.
Las imágenes del arresto muestran al acusado en la parte trasera de una patrulla policial realizando acciones sospechosas tras enterarse de que tomarían muestras de su ADN.
El detective del Departamento de Policía de Largo, Jerry Hunt, testificó sobre esa actitud durante el juicio. Según el oficial, el sospechoso "inmediatamente comenzó a rasparse meticulosamente las uñas contra los dientes para limpiarlas y a chuparse los dedos y las cutículas antes de que se pudiera ejecutar la orden judicial sobre su cuerpo".
Se espera que el proceso penal termine a principios de la próxima semana.
En pocas palabras
- Cirujano plástico: Enfrenta la pena de muerte por el asesinato de un abogado en Florida.
- Defensa propia: El acusado renunció a sus abogados y a su derecho a un jurado, decidiendo representarse a sí mismo.
- Pruebas clave: Hallaron sangre del abogado en el vehículo y oficina del acusado, junto a elementos sospechosos.