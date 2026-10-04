Cerraron las urnas en Brasil y avanza el escrutinio en una elección clave

Brasil fue el principal comprador de productos de Mendoza en 2025, con operaciones por U$S409 millones. Allí encuentran mercado vinos y productos agrícolas mendocinos, por lo que el vínculo bilateral importa también puertas adentro de bodegas, fincas y empresas exportadoras.

Candidatos y alianzas en el mapa político

La postulación del mandatario Lula da Silva busca consolidar un cuarto mandato mediante un acuerdo entre fuerzas progresistas y de centroizquierda. Su compañero de fórmula impulsó una campaña enfocada en sostener las políticas públicas distributivas y la estabilidad de las instituciones.

En la oposición, la candidatura del senador Flávio Bolsonaro concentró el respaldo de sectores conservadores y liberales. La propuesta del Partido Liberal buscó capitalizar el descontento socioeconómico urbano y agrícola para posicionarse como alternativa al oficialismo.

La condena sobre Jair Bolsonaro marcó el debate político durante la campaña. La sentencia firme a 27 años de cárcel por las acciones de desestabilización institucional posteriores a los comicios anteriores condicionó la reestructuración opositora en torno a su hijo mayor.

Renovación legislativa y gobernaciones clave

Más allá de la contienda por el Palacio del Planalto, se eligieron autoridades ejecutivas en los 26 estados y en el Distrito Federal de Brasilia. Estas gobernaciones resultan estratégicas para la administración de recursos fiscales y políticas territoriales.

Asimismo, los ciudadanos renovaron los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El equilibrio de poder en el Congreso Nacional será determinante para la gobernabilidad durante el período que comenzará en enero de 2027.

La conformación del nuevo parlamento definirá el margen de maniobra ejecutivo para la aprobación de reformas tributarias, presupuestos y designaciones clave en el Poder Judicial y la diplomacia.

Expectativa por los resultados definitivos

El Tribunal Superior Electoral desplegó un operativo de seguridad e infraestructura digital para asegurar el desarrollo de la jornada y la transmisión inmediata de datos. La autoridad electoral fiscaliza el cumplimiento de las normativas en cada estado.

De no obtener ningún candidato la mayoría absoluta de votos válidos en primera vuelta, la legislación establece un balotaje entre las dos fórmulas más votadas para la última semana de octubre.