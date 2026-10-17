BYD lanzó en Argentina el Ti7: así es el nuevo SUV híbrido enchufable ¿cuál es su precio?

El modelo inicia su comercialización en dos versiones con precios de lanzamiento de USD 59.990 y USD 62.990 (o su equivalente en pesos). Ambas variantes cuentan con el cargador de pared domiciliario y el cable de descarga bidireccional VTOL incluidos.

Mecánica: tecnología híbrida DM-p y prestaciones

El BYD Ti7 es el primer modelo en el país en estrenar la arquitectura Super Hybrid DM-p (Dual Mode powerful), un sistema híbrido enchufable enfocado en el alto rendimiento que prioriza el impulso de los motores eléctricos: