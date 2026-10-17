BYD formalizó el lanzamiento en el mercado argentino del Ti7, un SUV de dimensiones generosas (segmento D) que se posiciona en la parte alta de la oferta de la marca. Con una carrocería de diseño recto y silueta "boxy", el vehículo mide 5,01 metros de largo, 1,99 metros de ancho, 1,86 metros de alto y ofrece una distancia entre ejes de 2,92 metros.
BYD lanzó en Argentina el Ti7: así es el nuevo SUV híbrido enchufable ¿cuál es su precio?
La marca china amplía su gama local con la llegada de este SUV del segmento D. Incorpora la tecnología híbrida enchufable DM-p, tracción AWD, suspensión electrónica inteligente y una autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros.
El modelo inicia su comercialización en dos versiones con precios de lanzamiento de USD 59.990 y USD 62.990 (o su equivalente en pesos). Ambas variantes cuentan con el cargador de pared domiciliario y el cable de descarga bidireccional VTOL incluidos.
Mecánica: tecnología híbrida DM-p y prestaciones
El BYD Ti7 es el primer modelo en el país en estrenar la arquitectura Super Hybrid DM-p (Dual Mode powerful), un sistema híbrido enchufable enfocado en el alto rendimiento que prioriza el impulso de los motores eléctricos:
- Motorización: Combina un propulsor 1.5 turbonaftero con dos motores eléctricos (uno sobre cada eje).
- Potencia y torque: Desarrolla de manera conjunta 354 CV y 630 Nm de torque.
- Aceleración: Realiza el 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.
- Tracción: Integral inteligente (AWD).
Batería, consumo y autonomía
El sistema se alimenta de una batería de 26,6 kWh de capacidad.
- Modo 100% eléctrico: Rinde hasta 115 kilómetros de autonomía (bajo ciclo de homologación NEDC).
- Autonomía combinada: Alcanza hasta 1.015 kilómetros (tanque completo + batería).
- Consumo: Declara un gasto promedio de 5,9 litros cada 100 km.
Chasis y aptitudes todoterreno
Para la conducción fuera del asfalto, el Ti7 adopta esquemas de suspensión independiente (doble horquilla adelante y multibrazo atrás) gestionados por el sistema de control electrónico de amortiguación DiSus-C.
- Despeje del suelo: 190 mm.
- Ángulos: 24° de ataque y 25° de salida.
- Capacidad de trepada: Hasta un 60% de pendiente.
- Modos de manejo: Incluye esquemas específicos para Barro, Arena, Nieve, Montaña y función Crawl (avance controlado a baja velocidad). Cuenta además con una función de giro de 360° pivoteando sobre las ruedas traseras para maniobrar en espacios reducidos.
Equipamiento interior, tecnología y seguridad
El habitáculo ofrece configuración para cinco pasajeros, un baúl con 890 litros de capacidad (ampliable a 1.813 litros) y una central multimedia con pantalla giratoria de 15,6 pulgadas, combinada con un instrumental digital de 10,25 pulgadas y Head-Up Display.
- Confort: Incluye climatizador trizona, compartimento refrigerado/calefaccionado (-6°C a 50°C) en la consola central, techo panorámico, sistema de audio con 14 parlantes, cargador inalámbrico de 50W y función de descarga bidireccional VTOL de 6,6 kW para alimentar electrodomésticos externos.
- Seguridad y ADAS: Equipa 7 airbags y el paquete de asistencias DiPilot 5, que contempla frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y cámara de 360° con función de chasis transparente.
- Seguridad activa destacada: Suma un sistema de control de estabilidad activo diseñado para mantener la trayectoria del vehículo ante la eventual rotura de un neumático a altas velocidades.
Diferencias entre versiones
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Versión de entrada (USD 59.990): Equipa llantas de 19 pulgadas, tapizados en ecocuero, butacas delanteras con ajuste eléctrico básico e iluminación ambiental de un solo color.
Versión Full (USD 62.990): Suma llantas de 20 pulgadas, tapizados de cuero natural, asientos delanteros con masaje, memoria y ventilación, plazas traseras calefaccionadas y con ajuste eléctrico, consola refrigerada, Head-Up Display, cámara de grabación DVR y el asistente de estabilidad por reventón de neumático.
En pocas palabras
- BYD Ti7: Lanzamiento del SUV híbrido enchufable DM-p en Argentina.
- Prestaciones destacadas: Alcanza 354 CV, 630 Nm y acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.
- Autonomía combinada: Supera los 1.000 kilómetros con su sistema híbrido enchufable.