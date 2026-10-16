La frontera entre la aviación y el automovilismo volvió a desdibujarse en McGregor, Texas este jueves. Tesla realizó una demostración en vivo de la nueva generación del Roadster, un hiperdeportivo eléctrico que utiliza tecnología de cohetería adaptada por SpaceX para realizar maniobras aéreas y lograr aceleraciones inéditas.
De 0 a 100 en medio segundo y saltos en el aire: así funciona la tecnología de SpaceX en el Tesla Roadster
El superdeportivo de Tesla combina propulsores de aire comprimido a alta presión con succión inferior para despegar del asfalto y pulverizar récords de velocidad.
El secreto del Roadster radica en sus propulsores de aire comprimido a ultraalta presión. A diferencia de los motores de reacción convencionales, este mecanismo no requiere combustión: libera impulsos de aire para empujar el chasis contra el suelo -o elevarlo- según las necesidades de la maniobra. En la prueba técnica, el vehículo subió por una rampa curva, quedó completamente invertido, dio un giro de 360 grados en el aire y aterrizó asistido por propulsores.
Roadster: ficha técnica y configuraciones
- Tesla Roadster Rocket: monoplaza con capacidad acrobática. Aceleración de 0 a 97 km/h en 0,59 segundos.
- Tesla Roadster Thrust: aceleración de 0 a 97 km/h en 0,9 segundos mediante propulsores traseros.
- Tesla Roadster performance: biplaza convencional con efecto suelo por succión. Aceleración en 1,6 segundos.
- Velocidad de punta: +370 km/h.
- Autonomía estimada: +480 km.
Pese a que el proyecto original se presentó en 2017 con fecha inicial de lanzamiento para 2020, Tesla proyecta ahora iniciar la producción en serie en 2028.
Asimismo, Musk aclaró que el Roadster será el único modelo de la firma diseñado para mantener la conducción manual a largo plazo. No obstante, sus arriesgadas prestaciones y el propio reconocimiento del magnate de que el prototipo "no está optimizado para la seguridad" abren interrogantes sobre las autorizaciones regulatorias necesarias para que pueda circular por vías públicas.
En pocas palabras
- Tesla Roadster: demostración de nueva generación con tecnología de cohetería de SpaceX.
- Propulsión: utiliza propulsores de aire comprimido para maniobras aéreas y aceleraciones extremas.
- Producción: se proyecta el inicio de la producción en serie para el año 2028.