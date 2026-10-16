De 0 a 100 en medio segundo y saltos en el aire: así funciona la tecnología de SpaceX en el Tesla Roadster

El secreto del Roadster radica en sus propulsores de aire comprimido a ultraalta presión. A diferencia de los motores de reacción convencionales, este mecanismo no requiere combustión: libera impulsos de aire para empujar el chasis contra el suelo -o elevarlo- según las necesidades de la maniobra. En la prueba técnica, el vehículo subió por una rampa curva, quedó completamente invertido, dio un giro de 360 grados en el aire y aterrizó asistido por propulsores.

BREAKING: Tesla's Roadster flips off a ramp and hovers back to the ground.



"Flying cars are real." pic.twitter.com/1GXea2Uyuz — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) October 16, 2026

Roadster: ficha técnica y configuraciones

Tesla Roadster Rocket: monoplaza con capacidad acrobática. Aceleración de 0 a 97 km/h en 0,59 segundos.

monoplaza con capacidad acrobática. Aceleración de 0 a 97 km/h en 0,59 segundos. Tesla Roadster Thrust: aceleración de 0 a 97 km/h en 0,9 segundos mediante propulsores traseros.

aceleración de 0 a 97 km/h en 0,9 segundos mediante propulsores traseros. Tesla Roadster performance: biplaza convencional con efecto suelo por succión. Aceleración en 1,6 segundos.

biplaza convencional con efecto suelo por succión. Aceleración en 1,6 segundos. Velocidad de punta: +370 km/h.

+370 km/h. Autonomía estimada: +480 km.

Pese a que el proyecto original se presentó en 2017 con fecha inicial de lanzamiento para 2020, Tesla proyecta ahora iniciar la producción en serie en 2028.