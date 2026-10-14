Chery Argentina amplía la propuesta de su exitoso crossover para el segmento B con el lanzamiento de la nueva versión Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury, una variante que se posiciona en lo más alto de la gama Nafta de este modelo y suma un importante paquete de asistencia a la conducción, mayor conectividad y mejoras en su dotación de confort.
Chery lanzó la nueva Tiggo 4 Pro Luxury en Argentina: precio, motor y equipamiento
El crossover urbano suma la versión tope de gama dentro de su oferta naftera. Incorpora paquete de asistencias ADAS, cámara 360°, motor turbo de 147 CV y una garantía diferencial de 7 años.
Se trata de la versión más equipada y sofisticada del B-SUV compacto que la marca asiática comercializa en el país. Representa una actualización profunda frente a los niveles de equipamiento iniciales, ubicándose justo por debajo de las opciones con tecnología híbrida (HEV) dentro de la oferta local de Chery. Llega importada de China con el respaldo y la representación del Grupo Corven.
Mecánica de la Chery Tiggo 4 Pro
Esta variante está impulsada por el conocido y confiable motor naftero de cuatro cilindros en línea, 1.5 litros turboalimentado con distribución por cadena. Entrega una potencia máxima de 147 CV a 5.500 rpm y un torque de 230 Nm disponibles entre las 1.750 y 4.000 rpm.
El propulsor se asocia únicamente a una transmisión automática de variador continuo (CVT) que simula 9 marchas en modo secuencial. La tracción es delantera (4x2). Las suspensiones recurren al clásico esquema independiente tipo McPherson en el eje delantero y barra de torsión semiindependiente en el eje posterior, mientras que el sistema de frenado cuenta con discos en las cuatro ruedas (ventilados adelante).
El salto cualitativo de la variante Luxury radica en la seguridad y la tecnología de a bordo:
- Asistencias avanzadas a la conducción (ADAS): incorpora el paquete de seguridad activa que incluye Alerta de Colisión Frontal (FCW), Frenado Autónomo de Emergencia Precolisión (AEB), Alerta de Salida de Carril (LDW), Control de Crucero Adaptativo (ACC) y Conmutador Automático de Luces Altas (IHC).
- Seguridad pasiva: suma un total de 6 airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina), además de los controles de estabilidad (ESP), tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).
- Interior y Tecnología: el habitáculo cuenta con tapizados en ecocuero negro, asiento del conductor con regulación eléctrica de 6 posiciones, techo solar eléctrico y cargador inalámbrico para celulares. El cuadro de mandos e infoentretenimiento destaca por un esquema de doble pantalla digital de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sumado a una cámara de visión holística HD de 360° y encendido remoto de motor.
Medidas y capacidades de la Chery Tiggo 4 Pro
La Chery Tiggo Pro mantiene las cotas contenidas que la caracterizan dentro de la categoría urbana:
- Largo: 4.318 mm.
- Ancho: 1.831 mm.
- Alto: 1.652 mm.
- Distancia entre ejes: 2.610 mm.
- Capacidad de baúl: 340 litros (ampliable al abatir los respaldos traseros en proporción 60/40).
- Tanque de combustible: 51 litros.
Chery Tiggo 4 Pro: precio
La Chery Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury se comercializa en Argentina a un precio sugerido de USD 28.700 (o su equivalente según la tasa oficial de referencia).
La garantía oficial del fabricante asciende a 7 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.
En pocas palabras
- Lanzamiento oficial: Chery Argentina presenta la nueva Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury, tope de gama naftera.
- Equipamiento destacado: Incluye asistencias ADAS, cámara 360°, techo solar y cargador inalámbrico.
- Beneficios adicionales: Ofrece motor turbo de 147 CV y garantía de 7 años o 150.000 km.