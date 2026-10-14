Chery lanzó la nueva Tiggo 4 Pro Luxury en Argentina: precio, motor y equipamiento

El propulsor se asocia únicamente a una transmisión automática de variador continuo (CVT) que simula 9 marchas en modo secuencial. La tracción es delantera (4x2). Las suspensiones recurren al clásico esquema independiente tipo McPherson en el eje delantero y barra de torsión semiindependiente en el eje posterior, mientras que el sistema de frenado cuenta con discos en las cuatro ruedas (ventilados adelante).

El salto cualitativo de la variante Luxury radica en la seguridad y la tecnología de a bordo:

Asistencias avanzadas a la conducción (ADAS): incorpora el paquete de seguridad activa que incluye Alerta de Colisión Frontal (FCW), Frenado Autónomo de Emergencia Precolisión (AEB), Alerta de Salida de Carril (LDW), Control de Crucero Adaptativo (ACC) y Conmutador Automático de Luces Altas (IHC).

incorpora el paquete de seguridad activa que incluye Alerta de Colisión Frontal (FCW), Frenado Autónomo de Emergencia Precolisión (AEB), Alerta de Salida de Carril (LDW), Control de Crucero Adaptativo (ACC) y Conmutador Automático de Luces Altas (IHC). Seguridad pasiva: suma un total de 6 airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina), además de los controles de estabilidad (ESP), tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

suma un total de 6 airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina), además de los controles de estabilidad (ESP), tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). Interior y Tecnología: el habitáculo cuenta con tapizados en ecocuero negro, asiento del conductor con regulación eléctrica de 6 posiciones, techo solar eléctrico y cargador inalámbrico para celulares. El cuadro de mandos e infoentretenimiento destaca por un esquema de doble pantalla digital de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sumado a una cámara de visión holística HD de 360° y encendido remoto de motor.

Medidas y capacidades de la Chery Tiggo 4 Pro

La Chery Tiggo Pro mantiene las cotas contenidas que la caracterizan dentro de la categoría urbana:

Largo: 4.318 mm.

4.318 mm. Ancho: 1.831 mm.

1.831 mm. Alto: 1.652 mm.

1.652 mm. Distancia entre ejes: 2.610 mm.

2.610 mm. Capacidad de baúl: 340 litros (ampliable al abatir los respaldos traseros en proporción 60/40).

340 litros (ampliable al abatir los respaldos traseros en proporción 60/40). Tanque de combustible: 51 litros.

Chery Tiggo 4 Pro: precio

La Chery Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury se comercializa en Argentina a un precio sugerido de USD 28.700 (o su equivalente según la tasa oficial de referencia).

La garantía oficial del fabricante asciende a 7 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.