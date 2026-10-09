BYD cumplió su primer año en Argentina y superó las 10.000 unidades vendidas

El arribo del BYD Changzou al Puerto de Zárate, marcó uno de los principales hitos logísticos del primer año. La llegada de un buque perteneciente a la flota propia de BYD reflejó la capacidad global de la compañía para acompañar el crecimiento de la marca en Argentina.

BYD: un año en Argentina

A un año de su lanzamiento oficial en Argentina, BYD (Build Your Dreams), líder global en electromovilidad, celebra un recorrido guiado por una visión clara: impulsar el desarrollo de la movilidad de nuevas energías y acercar tecnología de vanguardia a cada vez más argentinos. Desde su llegada, la compañía amplió su propuesta local con vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables, incorporando soluciones de electrificación en categorías clave para el mercado argentino, como las pick-ups, los SUV y los sedanes.

Este primer año estuvo marcado por el crecimiento comercial, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de una red oficial de venta y posventa con presencia en distintas regiones del país.

En apenas doce meses, BYD superó los 10.000 vehículos vendidos, se posicionó como líder en ventas de vehículos 100% eléctricos, lanzó siete modelos y desarrolló una red de más de 20 puntos de venta oficiales, complementada por talleres certificados bajo estándares internacionales. Este recorrido incluyó hitos como el arribo del BYD Changzhou al Puerto de Zárate; el lanzamiento de BYD Shark Dmo, la primera pick-up híbrida enchufable comercializada en Argentina; y el desempeño de BYD Dolphin Mini, el eléctrico más vendido y reconocido con los máximos estándares de seguridad del mercado local.

“En apenas un año construimos mucho más que una propuesta de productos: desarrollamos una red cada vez más federal, sumamos una estructura de posventa para acompañar a nuestros clientes y, fundamentalmente, logramos la confianza de más de 10.000 personas que ya eligieron BYD. Hoy estamos entrando en una nueva etapa, de consolidación y crecimiento. Argentina es un mercado estratégico para BYD y estamos recién empezando: queremos seguir ampliando nuestra presencia, estar cada vez más cerca de nuestros clientes y acercar al país las tecnologías que BYD desarrolla a nivel global”, afirmó Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.