Ofertas de empleo minero en Chile: buscan operadores, mantenedores e ingenieros en minas cercanas a Mendoza

En una nota anterior, Diario UNO planteó que Chile puede ser una alternativa de trabajo para quienes buscan ganar experiencia en la minería, o para tener empleo en el sector mientras avanzan los proyectos de la región, como PSJ Cobre Mendocino, Vicuña y Los Azules. Aquella guía repasó datos sobre los requisitos migratorios y de habilitación profesional que enfrenta un argentino al cruzar la cordillera.
Con ese horizonte, y dando un nuevo paso, te mostramos las ofertas laborales más cercanas a Mendoza que hoy publica la minería chilena en operaciones activas.
División Andina (Codelco) – Los Andes, Región de Valparaíso
Operadoras y operadores mina rajo
- Requisitos: enseñanza media completa (equivalente a la secundaria completa en Argentina) y al menos dos años operando camiones de extracción de 280 toneladas como mínimo, en mina a rajo abierto. Licencia clase B y licencia clase D con al menos dos años de antigüedad comprobable.
- Contrato: plazo fijo.
- Turno: 4x4 rotativo de 12 horas, dos días de día y dos de noche.
- Alojamiento: se ofrece a quienes residan fuera de Los Andes y San Felipe, sujeto a disponibilidad.
- Sueldo de referencia: el promedio del sector para operador de camión CAEX es de 2,1 millones de pesos chilenos mensuales, unos U$S2.140, según Adecco.
- Cierre: domingo 8 de noviembre.
Los Bronces (Anglo American) – Alta cordillera, vecina de Andina
Aunque administrativamente pertenece a la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, Los Bronces se ubica en la alta cordillera y es colindante con División Andina. Ambas operaciones explotan el mismo distrito, Andina por el norte y Los Bronces por el sur, y en junio Anglo American y Codelco cerraron el acuerdo para un plan minero conjunto. Estas búsquedas son de la contratista Relix, que publica sueldos líquidos. Todos los cargos son en turno 7x7.
Supervisor mecánico o electromecánico
- Requisitos: formación técnica en mecánica, electromecánica o industrial. Dos años supervisando operaciones en botaderos o pilas de lixiviación. Licencia clase B con cinco años de antigüedad.
- Sueldo: $2.200.000 líquidos, unos U$S2.245.
Operador de retroexcavadora
- Requisitos: secundaria completa y dos años operando retroexcavadora en faenas mineras. Licencia clase D con cinco años de antigüedad.
- Sueldo: $1.600.000 líquidos, unos U$S1.630.
Maestro primera en HDPE y piping
- Requisitos: técnico de nivel superior en mecánica y entre dos y cinco años en minería o industria. Termofusión, electrofusión y soldadura por extrusión y cuña. Licencia clase B.
- Sueldo: $1.400.000 líquidos, unos U$S1.430.
Maestro mecánico de bombas
- Requisitos: entre dos y cinco años en mecánica de bombas en minería.
- Sueldo: $1.400.000 líquidos, unos U$S1.430.
Maestro electromecánico
- Requisitos: técnico de nivel superior o ingeniería en electromecánica, tres años de experiencia minera y registro SEC clase B.
- Sueldo: $1.300.000 líquidos más un bono de $100.000 por turno nocturno, unos U$S1.330 de base.
Pañolero
- Requisitos: secundaria completa y un año como pañolero en faenas mineras.
- Sueldo: $1.000.000 líquidos, unos U$S1.020.
Codelco – Región de Valparaíso (lugar de trabajo a definir)
Mantenedores mecánicos, eléctricos y electrónicos
- Requisitos: título técnico de nivel medio (equivalente a la secundaria técnica en Argentina) o superior, técnico universitario o ingeniería de ejecución en electromecánica, mecánica, eléctrica, electrónica, instrumentación o afín. Dos años de experiencia en mantenimiento de mina, plantas industriales, aeronáutica u otro rubro similar. Licencia clase B.
- Deseables: soldadura 4G MIG TIG, SAP PM, licencia SEC clase D, curso NFPA 70E y licencia de conducir clase D.
- Contrato: temporal.
- Sueldo de referencia: el promedio del sector para técnicos de mantenimiento es de 1,86 millones de pesos chilenos, unos U$S1.900.
- Cierre: domingo 8 de noviembre.
División El Teniente (Codelco) – Rancagua, Región de O’Higgins
Ingeniero o ingeniera especialista eléctrico
- Requisitos: ingeniería civil eléctrica o electrónica. Al menos cuatro años en mantenimiento eléctrico de molinos con accionamiento GMD Siemens e instrumentación de plantas concentradoras, y un año en procesos de confiabilidad. Licencia clase B.
- Contrato: indefinido.
- Jornada: lunes a jueves, sin campamento.
- Cierre: jueves 15 de octubre.
Especialista técnico en infraestructura (lugar de trabajo: Colón)
- Requisitos: título en construcción civil o ingeniería con especialidad en construcción, mecánica o afín. Cinco años de experiencia en mantenimiento mecánico, construcción o reparación de infraestructura. Licencia clase B.
- Contrato: indefinido.
- Jornada: lunes a jueves, sin campamento.
- Cierre: domingo 11 de octubre.
Vicuña – Iglesia y Albardón, San Juan
Operadoras y operadores de equipos de mina (Iglesia)
- Requisitos: cinco años de experiencia con equipos mineros o camiones de gran porte, secundaria completa y licencia profesional vigente.
- Turno: 14x14.
En Albardón también hay búsquedas abiertas para supervisor de logística, superintendente de compras, superintendente de abastecimiento estratégico y abogado en compliance.
Antes de postular: sueldos y licencia de conducir
Los avisos de Codelco no publican remuneraciones, por lo que las referencias de mercado sirven como orientación. Según el relevamiento de Adecco Chile, difundido en agosto, el operador de pala es el mejor pagado entre los perfiles de maquinaria pesada, con 2,4 millones de pesos chilenos mensuales, unos U$S2.450. El prevencionista de riesgos encabeza la lista general con 3,5 millones, unos U$S3.570. Se trata de rentas promedio, que conviene contrastar con el monto líquido de cada aviso y con los costos de traslado, alojamiento e instalación.
Varios cargos exigen licencias profesionales. Chile y Argentina tienen un acuerdo de canje de licencias, promulgado en Chile por el Decreto Supremo 173 de 2021, que incluye las categorías profesionales. El canje requiere cédula de identidad chilena vigente, por lo que primero hay que obtener la residencia, y solo se canjea la Licencia Nacional de Conducir, no las provinciales ni las municipales. Para los cargos que piden antigüedad comprobable, como el de operador en Andina, conviene consultar al iniciar el trámite cómo se acredita la antigüedad de la licencia de origen.
En pocas palabras
- Ofertas de Empleo: Codelco y Anglo American publican vacantes para minas chilenas cercanas a Mendoza.
- Puestos Clave: buscan operadores de maquinaria pesada, mantenedores eléctricos y mecánicos, e ingenieros.
- Requisitos y Salarios: se detallan requisitos de experiencia, licencias de conducir y sueldos de referencia en pesos chilenos y dólares.