Ofertas de empleo minero en Chile: buscan operadores, mantenedores e ingenieros en minas cercanas a Mendoza

Requisitos: enseñanza media completa (equivalente a la secundaria completa en Argentina) y al menos dos años operando camiones de extracción de 280 toneladas como mínimo, en mina a rajo abierto. Licencia clase B y licencia clase D con al menos dos años de antigüedad comprobable.

enseñanza media completa (equivalente a la secundaria completa en Argentina) y al menos dos años operando camiones de extracción de 280 toneladas como mínimo, en mina a rajo abierto. Licencia clase B y licencia clase D con al menos dos años de antigüedad comprobable. Contrato: plazo fijo.

plazo fijo. Turno: 4x4 rotativo de 12 horas, dos días de día y dos de noche.

4x4 rotativo de 12 horas, dos días de día y dos de noche. Alojamiento: se ofrece a quienes residan fuera de Los Andes y San Felipe, sujeto a disponibilidad.

se ofrece a quienes residan fuera de Los Andes y San Felipe, sujeto a disponibilidad. Sueldo de referencia: el promedio del sector para operador de camión CAEX es de 2,1 millones de pesos chilenos mensuales, unos U$S2.140, según Adecco.

el promedio del sector para operador de camión CAEX es de 2,1 millones de pesos chilenos mensuales, unos U$S2.140, según Adecco. Cierre: domingo 8 de noviembre.

Los Bronces (Anglo American) – Alta cordillera, vecina de Andina

Aunque administrativamente pertenece a la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, Los Bronces se ubica en la alta cordillera y es colindante con División Andina. Ambas operaciones explotan el mismo distrito, Andina por el norte y Los Bronces por el sur, y en junio Anglo American y Codelco cerraron el acuerdo para un plan minero conjunto. Estas búsquedas son de la contratista Relix, que publica sueldos líquidos. Todos los cargos son en turno 7x7.

Supervisor mecánico o electromecánico

Requisitos: formación técnica en mecánica, electromecánica o industrial. Dos años supervisando operaciones en botaderos o pilas de lixiviación. Licencia clase B con cinco años de antigüedad.

formación técnica en mecánica, electromecánica o industrial. Dos años supervisando operaciones en botaderos o pilas de lixiviación. Licencia clase B con cinco años de antigüedad. Sueldo: $2.200.000 líquidos, unos U$S2.245.

Operador de retroexcavadora

Requisitos: secundaria completa y dos años operando retroexcavadora en faenas mineras. Licencia clase D con cinco años de antigüedad.

secundaria completa y dos años operando retroexcavadora en faenas mineras. Licencia clase D con cinco años de antigüedad. Sueldo: $1.600.000 líquidos, unos U$S1.630.

Maestro primera en HDPE y piping

Requisitos: técnico de nivel superior en mecánica y entre dos y cinco años en minería o industria. Termofusión, electrofusión y soldadura por extrusión y cuña. Licencia clase B.

técnico de nivel superior en mecánica y entre dos y cinco años en minería o industria. Termofusión, electrofusión y soldadura por extrusión y cuña. Licencia clase B. Sueldo: $1.400.000 líquidos, unos U$S1.430.

Maestro mecánico de bombas

Requisitos: entre dos y cinco años en mecánica de bombas en minería.

entre dos y cinco años en mecánica de bombas en minería. Sueldo: $1.400.000 líquidos, unos U$S1.430.

Maestro electromecánico

Requisitos: técnico de nivel superior o ingeniería en electromecánica, tres años de experiencia minera y registro SEC clase B.

técnico de nivel superior o ingeniería en electromecánica, tres años de experiencia minera y registro SEC clase B. Sueldo: $1.300.000 líquidos más un bono de $100.000 por turno nocturno, unos U$S1.330 de base.

Pañolero

Requisitos: secundaria completa y un año como pañolero en faenas mineras.

secundaria completa y un año como pañolero en faenas mineras. Sueldo: $1.000.000 líquidos, unos U$S1.020.

Las ofertas de empleo en Chile pueden ser una alternativa para ganar experiencia en el sector minero.

Codelco – Región de Valparaíso (lugar de trabajo a definir)

Mantenedores mecánicos, eléctricos y electrónicos

Requisitos: título técnico de nivel medio (equivalente a la secundaria técnica en Argentina) o superior, técnico universitario o ingeniería de ejecución en electromecánica, mecánica, eléctrica, electrónica, instrumentación o afín. Dos años de experiencia en mantenimiento de mina, plantas industriales, aeronáutica u otro rubro similar. Licencia clase B.

título técnico de nivel medio (equivalente a la secundaria técnica en Argentina) o superior, técnico universitario o ingeniería de ejecución en electromecánica, mecánica, eléctrica, electrónica, instrumentación o afín. Dos años de experiencia en mantenimiento de mina, plantas industriales, aeronáutica u otro rubro similar. Licencia clase B. Deseables: soldadura 4G MIG TIG, SAP PM, licencia SEC clase D, curso NFPA 70E y licencia de conducir clase D.

soldadura 4G MIG TIG, SAP PM, licencia SEC clase D, curso NFPA 70E y licencia de conducir clase D. Contrato: temporal.

temporal. Sueldo de referencia: el promedio del sector para técnicos de mantenimiento es de 1,86 millones de pesos chilenos, unos U$S1.900.

el promedio del sector para técnicos de mantenimiento es de 1,86 millones de pesos chilenos, unos U$S1.900. Cierre: domingo 8 de noviembre.

División El Teniente (Codelco) – Rancagua, Región de O’Higgins

Ingeniero o ingeniera especialista eléctrico

Requisitos: ingeniería civil eléctrica o electrónica. Al menos cuatro años en mantenimiento eléctrico de molinos con accionamiento GMD Siemens e instrumentación de plantas concentradoras, y un año en procesos de confiabilidad. Licencia clase B.

ingeniería civil eléctrica o electrónica. Al menos cuatro años en mantenimiento eléctrico de molinos con accionamiento GMD Siemens e instrumentación de plantas concentradoras, y un año en procesos de confiabilidad. Licencia clase B. Contrato: indefinido.

indefinido. Jornada: lunes a jueves, sin campamento.

lunes a jueves, sin campamento. Cierre: jueves 15 de octubre.

Especialista técnico en infraestructura (lugar de trabajo: Colón)

Requisitos: título en construcción civil o ingeniería con especialidad en construcción, mecánica o afín. Cinco años de experiencia en mantenimiento mecánico, construcción o reparación de infraestructura. Licencia clase B.

título en construcción civil o ingeniería con especialidad en construcción, mecánica o afín. Cinco años de experiencia en mantenimiento mecánico, construcción o reparación de infraestructura. Licencia clase B. Contrato: indefinido.

indefinido. Jornada: lunes a jueves, sin campamento.

lunes a jueves, sin campamento. Cierre: domingo 11 de octubre.

Vicuña – Iglesia y Albardón, San Juan

Operadoras y operadores de equipos de mina (Iglesia)

Requisitos: cinco años de experiencia con equipos mineros o camiones de gran porte, secundaria completa y licencia profesional vigente.

cinco años de experiencia con equipos mineros o camiones de gran porte, secundaria completa y licencia profesional vigente. Turno: 14x14.

En Albardón también hay búsquedas abiertas para supervisor de logística, superintendente de compras, superintendente de abastecimiento estratégico y abogado en compliance.

Antes de postular: sueldos y licencia de conducir

Los avisos de Codelco no publican remuneraciones, por lo que las referencias de mercado sirven como orientación. Según el relevamiento de Adecco Chile, difundido en agosto, el operador de pala es el mejor pagado entre los perfiles de maquinaria pesada, con 2,4 millones de pesos chilenos mensuales, unos U$S2.450. El prevencionista de riesgos encabeza la lista general con 3,5 millones, unos U$S3.570. Se trata de rentas promedio, que conviene contrastar con el monto líquido de cada aviso y con los costos de traslado, alojamiento e instalación.

Varios cargos exigen licencias profesionales. Chile y Argentina tienen un acuerdo de canje de licencias, promulgado en Chile por el Decreto Supremo 173 de 2021, que incluye las categorías profesionales. El canje requiere cédula de identidad chilena vigente, por lo que primero hay que obtener la residencia, y solo se canjea la Licencia Nacional de Conducir, no las provinciales ni las municipales. Para los cargos que piden antigüedad comprobable, como el de operador en Andina, conviene consultar al iniciar el trámite cómo se acredita la antigüedad de la licencia de origen.