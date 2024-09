Jacqueline Andere sobre su brote de culebrilla: "Era un dolor muy fuerte"

Jacqueline Andere 2.jpg Jacqueline Andere.

"Era algo muy fuerte, así que me fui a un doctor y le expliqué que me iba de viaje pero me sentía fatal. Le dije: ‘Tengo un dolor de cabeza tremendo pero los síntomas son muy peculiares. No entiendo qué me está pasando. Ni siquiera podía tocarme un solo pelo del dolor", continuó diciendo Andere.

La actriz recibió una medicación para tratar el problema de salud, pero Andere asegura que la culebrilla le afectó la memoria y que tuvo muchos problemas para continuar con los ensayos de la obra y recordar sus líneas.

¿Qué es la culebrilla?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la culebrilla o herpes zóster es un sarpullido doloroso, generalmente acompañado de picazón, que puede manifestarse en diferentes partes del cuerpo.

¿Cuál es la telenovela más exitosa de Jacqueline Andere?

Muchos críticos coinciden en que la mejor telenovela o la producción más exitosa de Andere es "El Maleficio", la cual se estrenó en 1983.

"Beatriz es una mujer viuda dedicada a la crianza de sus dos hijos junto a su suegra. Cuando conoce a un poderoso millonario que la impresiona, acepta casarse con él sin saber la maligna y sobrenatural atmósfera que lo rodea", es la sinopsis de esta telenovela de terror.