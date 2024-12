La Justicia rechazó un amparo contra los 34 primeros proyectos de minería en el distrito Malargüe

En el fallo judicial dado a conocer previo a la feria de enero, la magistrada concluye que no se advierte en esta instancia una falta de ilegalidad manifiesta en el proceso de evaluación ambiental realizado y que no fue acreditado con pruebas que la exploración autorizada fuera a causar un daño ambiental irreparable, por lo que no ve razones para suspender cautelarmente la aplicación de la ley 9.588/24, que es la que ratificó las DIAs.

Así, las empresas propietarias de los derechos mineros en esos 34 proyectos avalados por la Legislatura provincial pueden continuar sus trabajos este verano, según lo planificado. Mientras tanto, en sede administrativa se está evaluando el impacto ambiental de otros 29 proyectos de exploración, también ubicados dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental.