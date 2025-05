El crudo análisis de la fiscal del juicio contra Walter Bento sobre una prueba clave: los arrepentidos

Fiscal María Gloria André juicio Walter Bento.jpeg Los fiscales del juicio contra Walter Bento, Dante Vega y María Gloria André.

El alegato de la fiscal en el juicio contra Walter Bento

La fiscal María Gloria André analizó esta situación con duras críticas para los arrepentidos. Sostuvo que el pacto de colaboración fue filmado y se reprodujo durante el juicio: "No hay forma mejor que se registre una declaración de arrepentido que una videograbación. Se puede ver cómo dijeron las cosas, si estaban sueltos o no, si estaban presionados o no. Incluso se rieron en algún momento".

La acusadora del juicio mostró un fragmento de ese video donde se ve al arrepentido Martín Ríos hablando con su abogado Pablo Cazabán. Justamente, este último le explica que la declaración es filmada para "evaluar que no estás bajo coacción y la única forma de hacerlo es que sea audiovisual. Estaban en un ambiente distendido", analizó la fiscal.

La magistrada que lleva adelante la acusación contra Walter Bento y la otra treintena de procesados alegó que "la nueva versión que dieron en el juicio fue un intento de entorpecer la acusación fiscal, pretendiendo congraciarse con los mismos imputados".

Walter Bento juicio coimas en Mendoza.jpeg Walter Bento en el juicio junto a su hijo Nahuel Bento, también acusado.

"Los arrepentidos no mintieron en el acuerdo, lo hicieron en su declaración en el juicio. Tuvieron una conducta ladina y tramposa. No resiste el más mínimo análisis porque intenta ocultar lo que realmente ocurrió. No hubo guion alguno", detalló.

También analizó que las pruebas y versiones que dieron en el pacto de colaboración luego se fueron comprobando con otras pruebas cuando avanzó la investigación por las coimas en Mendoza.

La continuidad del juicio contra Walter Bento

Con este análisis, la Fiscalía Federal cerró el segundo de los cinco capítulos de sus alegatos. Hasta ahora habló sobre la "teoría conspirativa" de Walter Bento y sobre las pruebas contra cada uno de los integrantes de la asociación ilícita que se dedicaba a gestionar el cobro de las coimas en Mendoza.

El juicio continuará con una triple jornada en la última semana de mayo donde profundizará en el tercer capítulo: el detalle de cada uno de los 15 hechos de coimas que le endilgan a Walter Bento y al resto de los procesados.