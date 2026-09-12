Signos de Fuego: pasión, iniciativa y valentía

pasión, iniciativa y valentía Signos de Tierra: estabilidad, prudencia y constancia

estabilidad, prudencia y constancia Signos de Aire: diálogo, sociabilidad y creatividad

diálogo, sociabilidad y creatividad Signos de Agua: sensibilidad, intuición y empatía

Tu horóscopo de hoy domingo 13 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Para el horóscopo y la astrología occidental, este domingo será una jornada en la que la Luna en Libra favorece la búsqueda de armonía, pero también te obliga a observar con mayor honestidad la calidad de los intercambios que mantienes con los demás.

Tu horóscopo de hoy domingo 13 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.