Signos de Fuego: iniciativa, pasión y determinación

iniciativa, pasión y determinación Signos de Tierra: precisión, paciencia y estabilidad

precisión, paciencia y estabilidad Signos de Aire: ingenio, comunicación y flexibilidad

ingenio, comunicación y flexibilidad Signos de Agua: intuición, sensibilidad y percepción

Tu horóscopo de hoy viernes 11 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Para el horóscopo y la astrología occidental, este viernes será una jornada en la que la Luna en Virgo favorece la concentración, el discernimiento y una mirada mucho más precisa sobre aquello que quieres mejorar.

Tu horóscopo de hoy viernes 11 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.