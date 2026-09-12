El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 13 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 13 de septiembre, día del Tigre de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Tigre
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo
- Animales incompatibles: Mono
- Actividades recomendadas: iniciar, decidir, liderar, ejercitarse, defender proyectos
- Actividades a evitar: provocaciones, impulsividad, enfrentamientos
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Tigre de Metal Yang
En el horóscopo chino, el Tigre aporta valentía, iniciativa y deseo de abrirse camino, mientras el Metal Yang introduce firmeza, precisión y una capacidad especial para establecer límites.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 13 de septiembre, día del Tigre de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el ímpetu del domingo puede llevarla a salir de una posición demasiado prudente y tomar una iniciativa que venía considerando. Le convendrá observar primero el terreno y después moverse con inteligencia, porque una acción bien calculada tendrá más fuerza que una reacción inmediata
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ritmo intenso puede desafiar su preferencia por avanzar de manera gradual y segura. En lugar de resistirse a los cambios que aparezcan, puede aprovechar la jornada para romper una inercia concreta y darle movimiento a un asunto que llevaba demasiado tiempo estacionado
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la presencia de su propia energía amplifica el coraje, la independencia y la necesidad de actuar según sus propias convicciones. Puede sentirse especialmente dispuesto a tomar una decisión importante, pero deberá vigilar que la seguridad en sí mismo no termine cerrándole la puerta a una opinión que merece ser escuchada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del día puede parecerle excesiva, sobre todo si quienes lo rodean actúan con demasiada contundencia. Su mejor estrategia será conservar su serenidad y elegir cuidadosamente cuándo hablar, porque no necesita competir con la fuerza ajena para hacer valer su posición
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del Tigre despierta su ambición y puede impulsarlo a pensar nuevamente en grande. Una decisión relacionada con un proyecto personal puede adquirir nuevo impulso, siempre que separe el verdadero deseo de avanzar de la simple necesidad de demostrar que puede hacerlo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el carácter frontal del domingo contrasta con su manera más estratégica de observar antes de actuar. Puede sacar ventaja precisamente por no entrar en el juego de la confrontación y esperar hasta encontrar el punto exacto donde una intervención resulte realmente eficaz
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la afinidad con el Tigre favorece entusiasmo, movimiento y confianza para recuperar una meta que había quedado relegada. Una actividad fuera de la rutina puede devolverle energía y, al mismo tiempo, ayudarlo a recordar qué dirección quiere tomar durante las próximas semanas
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el tono firme del domingo puede hacerla sentir que algunas personas están exigiendo respuestas demasiado rápidas. No necesita adaptarse a esa presión: mantener su sensibilidad sin renunciar a sus límites será suficiente para atravesar el día con mayor equilibrio
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la oposición con el Tigre puede generar roces cuando su ingenio choque con una actitud demasiado frontal o dominante. Será fundamental no responder a cada provocación, porque conservar la libertad de elegir sus batallas será mucho más beneficioso que entrar en una competencia de voluntades
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el Metal del día puede resonar con su gusto por el orden y la precisión, aunque la energía del Tigre exige además capacidad para actuar sin tener todo perfectamente controlado. Una decisión que venía postergando puede finalmente tomar forma si acepta que cierta incertidumbre es inevitable
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la jornada establece una corriente especialmente favorable para defender aquello que considera justo y avanzar con mayor seguridad. Puede asumir una responsabilidad importante sin sentirse solo frente al desafío, especialmente si cuenta con personas que comparten su misma visión
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del Tigre puede despertar una faceta más valiente y decidida que durante los últimos días permanecía en segundo plano. Una elección personal que implique salir de la comodidad puede terminar siendo liberadora, siempre que responda a un deseo auténtico y no a una presión externa