Signos de Fuego: entusiasmo, iniciativa y determinación

entusiasmo, iniciativa y determinación Signos de Tierra: estabilidad, paciencia y practicidad

estabilidad, paciencia y practicidad Signos de Aire: comunicación, ingenio y sociabilidad

comunicación, ingenio y sociabilidad Signos de Agua: intuición, sensibilidad y empatía

Tu horóscopo de hoy sábado 12 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Para el horóscopo y la astrología occidental, este sábado será una jornada en la que la Luna en Libra favorece el equilibrio, el diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitan recuperar cierta armonía.

Tu horóscopo de hoy sábado 12 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.