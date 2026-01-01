La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy jueves 1 de enero de 2026 es El As de Bastos, una carta que representa el nacimiento de una energía poderosa, entusiasta y cargada de impulso creativo.
Esta carta del tarot simboliza comienzos activos, motivación renovada y el deseo de avanzar con decisión hacia nuevas metas. Su fuerza es vital, directa y optimista, ideal para inaugurar el año con iniciativa. Habla de inspiración que surge de forma espontánea y de oportunidades que invitan a actuar. Marca un punto de partida lleno de fuego interior y confianza.
Tarot de hoy jueves 1 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud
- Amor: el día despierta pasión, entusiasmo y ganas de expresar lo que se siente sin reservas. En pareja, se reaviva la chispa y el deseo de compartir planes nuevos. Para quienes están solos, surge una atracción intensa o una ilusión que enciende el corazón. El amor se vive con espontaneidad. Predomina la iniciativa emocional. El año comienza con magnetismo afectivo
- Dinero: aparecen ideas nuevas que pueden convertirse en proyectos productivos si se les da forma. Es un buen momento para animarse a dar el primer paso en algo que venía gestándose. La energía favorece el emprendimiento y la acción directa. No conviene postergar decisiones importantes. La motivación impulsa el progreso material. Se inicia un ciclo económico activo
- Salud: la vitalidad aumenta y se siente un fuerte impulso físico y mental. Es un día propicio para retomar actividad, movimiento y hábitos que estimulen el cuerpo. La energía fluye mejor cuando se canaliza de forma consciente. El entusiasmo ayuda a dejar atrás la inercia. Se experimenta sensación de fuerza y dinamismo. El cuerpo acompaña el nuevo comienzo