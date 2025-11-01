En el tarot, este rey representa a alguien capaz de tomar decisiones con objetividad, discernimiento y responsabilidad, utilizando la mente de manera estratégica y justa. El Rey de Espadas invita a actuar con precisión, a analizar las situaciones con profundidad y a mantener la integridad en cada acción. Su energía aporta control, liderazgo y equilibrio entre lógica y ética.

Tarot de hoy domingo 2 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud