Horóscopo: estos 3 signos del zodiaco odian la Navidad

Los signos que odian la Navidad

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

leo-g57b62de54_1920.jpg

A este signo del zodiaco le molestan las formalidades que representa la cena de Navidad. Le estresa mucho tener que comprarse ropa para ver a las mismas personas que ve cada fin de semana y todo el estrés alrededor de la cena de nochebuena. Mucho más, sin embargo, le disgustan las muestras falsas de cariño que le atribuye a muchas personas para esta época.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

virgo-gb723c9cc5_1920.jpg

Este signo del zodiaco ama la tranquilidad y el calor del hogar. Le gusta estar con sus amigos o familiares, pero que no que le impongan reuniones y para las personas de Virgo, Navidad lo obliga a mantener encuentros aunque no le interese o no tenga ganas.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

aries-gf465be640_1920.jpg

A las personas nacidas bajo este signo del zodiaco les encantan las fiestas, les gusta ir a todas, pero hay una gran verdad y es que la Navidad realmente les estresa. Todo lo que tiene que ver con esta fiesta le molesta, lo cansa, lo agota.