HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este lunes para los 12 signos en el día del Cerdo de Fuego

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este lunes 15 de septiembre de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Por Fabricio Panella
El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este lunes 15 de septiembre de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Cerdo de Fuego Yin, una jornada marcada por la combinación de la sensibilidad del Cerdo con la energía apasionada y creativa del Fuego Yin. Según la astrología china, este día invita a los signos a la reflexión profunda, la creatividad y la acción pausada, fomentando la empatía y la colaboración. Las actividades recomendadas incluyen resolver asuntos pendientes con diplomacia, planificar proyectos de manera estratégica y cultivar relaciones armoniosas, mientras que se aconseja evitar conflictos innecesarios, decisiones impulsivas y excesos de cualquier tipo. La energía de este día favorece la introspección productiva y la conexión con los demás, potenciando la planificación de objetivos a mediano plazo.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Cerdo de Fuego Yin.

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): La Rata encontrará en el Cerdo de Fuego Yin un impulso para equilibrar creatividad con acción cautelosa, según la astrología china. Es un día favorable para organizar tareas, tomar decisiones con análisis y fortalecer lazos personales y profesionales. Actividades que requieran paciencia y estrategia serán muy positivas. Se deben evitar impulsos excesivos y la dispersión de energía. Mantener la calma y la concentración garantizará que los objetivos se cumplan con eficacia. La colaboración con personas confiables potenciará los resultados
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): La energía del Cerdo de Fuego Yin permite al Búfalo combinar disciplina con creatividad, según la astrología china. Actividades de planificación, organización y resolución de conflictos serán muy favorables. Debe evitar actuar con terquedad o improvisación. Colaborar con personas armoniosas potenciará los resultados. Mantener la paciencia y la claridad mental permitirá cumplir metas. Este día invita a equilibrar el pragmatismo con la intuición y sensibilidad
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): La jornada del Cerdo de Fuego Yin estimula la audacia del Tigre combinada con prudencia y empatía, según la astrología china. Actividades que requieran liderazgo con reflexión serán especialmente favorables. Debe evitar la impulsividad y la confrontación innecesaria. Colaborar con aliados de confianza garantizará avances sólidos. Mantener la creatividad enfocada permitirá cumplir objetivos estratégicos. Este día favorece la iniciativa equilibrada con consideración hacia los demás
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): La energía del Cerdo de Fuego Yin invita al Conejo a actuar con diplomacia y previsión, según la astrología china. Actividades que requieran análisis, planificación y resolución de problemas serán muy beneficiosas. Es importante evitar la indecisión y la dispersión. Colaborar con personas prudentes y responsables potenciará los resultados. Mantener la paciencia y el enfoque permitirá concretar proyectos importantes. Este día favorece la armonía y la acción estratégica
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): La combinación del Cerdo con el Fuego Yin fortalece la creatividad y la capacidad de planificación del Dragón, según la astrología china. Actividades que involucren estrategia, coordinación y reflexión serán especialmente favorables. Debe evitar la impulsividad y decisiones apresuradas. Colaborar con personas confiables permitirá resultados exitosos. Mantener la concentración y la disciplina potenciará el cumplimiento de objetivos. Este día invita a equilibrar energía y sensatez para avanzar con seguridad
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): La Serpiente se beneficia del Cerdo de Fuego Yin para planificar con creatividad y actuar con prudencia, según la astrología china. Actividades que impliquen análisis, coordinación y reflexión serán muy positivas. Debe evitar la dispersión y la impulsividad. Colaborar con personas estratégicas potenciará los logros. Mantener la calma y la claridad mental permitirá alcanzar metas importantes. Este día favorece la acción calculada y la creatividad aplicada
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): La energía del Cerdo de Fuego Yin anima al Caballo a equilibrar iniciativa con reflexión, según la astrología china. Actividades que requieran planificación, disciplina y resolución de problemas serán muy favorables. Debe evitar la impulsividad y la dispersión de esfuerzos. Colaborar con personas confiables asegurará resultados positivos. Mantener la concentración y la estrategia garantizará el cumplimiento de metas. Este día favorece la creatividad aplicada con responsabilidad
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): La Cabra encontrará en el Cerdo de Fuego Yin un impulso para combinar sensibilidad con acción prudente, según la astrología china. Actividades que impliquen planificación, organización y cooperación serán muy beneficiosas. Debe evitar la indecisión y el exceso de cautela que retrase resultados. Colaborar con personas armoniosas potenciará la efectividad de sus acciones. Mantener el enfoque y la disciplina asegurará el cumplimiento de objetivos. Este día favorece la creatividad aplicada con estrategia
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): El Cerdo de Fuego Yin impulsa al Mono a actuar con ingenio y prudencia, según la astrología china. Actividades que requieran análisis, planificación y acción estratégica serán muy favorables. Debe evitar la impulsividad y la dispersión de esfuerzos. Colaborar con personas confiables asegurará resultados positivos. Mantener la concentración y la previsión permitirá cumplir objetivos. Este día favorece la creatividad aplicada con determinación
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): La energía del Cerdo de Fuego Yin refuerza la disciplina y la creatividad del Gallo, según la astrología china. Actividades que requieran organización, planificación y acción calculada serán muy beneficiosas. Debe evitar la impaciencia y las decisiones precipitadas. Colaborar con personas estratégicas potenciará los resultados. Mantener el enfoque y la claridad mental permitirá concretar objetivos importantes. Este día invita a equilibrar creatividad con acción prudente
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): La coincidencia con su signo y la influencia del Fuego Yin potencian la prudencia y el liderazgo del Perro, según la astrología china. Actividades que requieran estrategia, resolución de conflictos y cooperación serán muy favorables. Debe evitar la impulsividad y la confrontación innecesaria. Colaborar con personas confiables permitirá consolidar objetivos. Mantener la calma y la planificación asegurará avances importantes. Este día favorece la acción prudente combinada con valentía
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): Al coincidir con su signo, el Cerdo de Fuego Yin potencia la creatividad, la sensibilidad y la prudencia, según la astrología china. Actividades que requieran reflexión, planificación y cooperación serán muy positivas. Debe evitar la impulsividad y la dispersión. Colaborar con personas confiables garantizará resultados sólidos. Mantener la concentración y la claridad mental permitirá cumplir objetivos. Este día invita a actuar con cuidado, creatividad y determinación

