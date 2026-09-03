Signo regente del día: Serpiente

Serpiente Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Gallo, Mono

Búfalo, Gallo, Mono Animales incompatibles: Cerdo

Cerdo Actividades recomendadas: analizar, investigar, negociar, planificar, ordenar asuntos pendientes

analizar, investigar, negociar, planificar, ordenar asuntos pendientes Actividades a evitar: impulsividad, secretos innecesarios, discusiones, decisiones apresuradas

Horóscopo chino: cómo es la energía día de la Serpiente de Metal Yin

En el horóscopo chino, la Serpiente de Metal Yin favorece la observación, la inteligencia práctica y la capacidad de detectar aquello que no resulta evidente a primera vista, mientras el Metal aporta precisión y el Yin invita a actuar con discreción en lugar de exponerse demasiado

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 4 de septiembre, día de la Serpiente de Metal Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la jornada le propone bajar el ritmo externo para prestar mayor atención a los detalles que normalmente resuelve con rapidez. Su capacidad para anticiparse puede convertirse en una ventaja importante si evita contar sus próximos movimientos antes de tiempo

la jornada le propone bajar el ritmo externo para prestar mayor atención a los detalles que normalmente resuelve con rapidez. Su capacidad para anticiparse puede convertirse en una ventaja importante si evita contar sus próximos movimientos antes de tiempo Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra un terreno particularmente favorable para ordenar prioridades y convertir una idea práctica en una decisión concreta. La precisión del Metal Yin acompaña su perseverancia y le permite avanzar sin necesidad de forzar resultados

encuentra un terreno particularmente favorable para ordenar prioridades y convertir una idea práctica en una decisión concreta. La precisión del Metal Yin acompaña su perseverancia y le permite avanzar sin necesidad de forzar resultados Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): puede encontrarse con situaciones que exigen más paciencia de la que acostumbra tener. La energía del día le conviene cuando utiliza su fortaleza para observar antes de intervenir, especialmente en asuntos donde una reacción inmediata podría complicar las cosas

puede encontrarse con situaciones que exigen más paciencia de la que acostumbra tener. La energía del día le conviene cuando utiliza su fortaleza para observar antes de intervenir, especialmente en asuntos donde una reacción inmediata podría complicar las cosas Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el ambiente favorece su capacidad para leer entre líneas y comprender lo que otros no expresan abiertamente. Una conversación aparentemente menor puede ofrecerle una pista importante para resolver algo que llevaba tiempo considerando

el ambiente favorece su capacidad para leer entre líneas y comprender lo que otros no expresan abiertamente. Una conversación aparentemente menor puede ofrecerle una pista importante para resolver algo que llevaba tiempo considerando Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la intensidad estratégica de la jornada despierta su ambición, pero le pide administrar mejor la exposición de sus planes. Puede ganar terreno si combina su visión amplia con una ejecución silenciosa y evita querer demostrar demasiado pronto que tiene razón

la intensidad estratégica de la jornada despierta su ambición, pero le pide administrar mejor la exposición de sus planes. Puede ganar terreno si combina su visión amplia con una ejecución silenciosa y evita querer demostrar demasiado pronto que tiene razón Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): su propia energía se encuentra reforzada por la presencia del Metal Yin, creando un clima propicio para pensar, seleccionar y actuar en el momento adecuado. Más que buscar reconocimiento, le conviene confiar en su criterio y dejar que los resultados hablen por sí mismos

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 4 de septiembre, día de la Serpiente de Metal Yin.