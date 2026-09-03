El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 4 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 4 de septiembre, día de la Serpiente de Metal Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Serpiente
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo, Gallo, Mono
- Animales incompatibles: Cerdo
- Actividades recomendadas: analizar, investigar, negociar, planificar, ordenar asuntos pendientes
- Actividades a evitar: impulsividad, secretos innecesarios, discusiones, decisiones apresuradas
Horóscopo chino: cómo es la energía día de la Serpiente de Metal Yin
En el horóscopo chino, la Serpiente de Metal Yin favorece la observación, la inteligencia práctica y la capacidad de detectar aquello que no resulta evidente a primera vista, mientras el Metal aporta precisión y el Yin invita a actuar con discreción en lugar de exponerse demasiado
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 4 de septiembre, día de la Serpiente de Metal Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la jornada le propone bajar el ritmo externo para prestar mayor atención a los detalles que normalmente resuelve con rapidez. Su capacidad para anticiparse puede convertirse en una ventaja importante si evita contar sus próximos movimientos antes de tiempo
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra un terreno particularmente favorable para ordenar prioridades y convertir una idea práctica en una decisión concreta. La precisión del Metal Yin acompaña su perseverancia y le permite avanzar sin necesidad de forzar resultados
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): puede encontrarse con situaciones que exigen más paciencia de la que acostumbra tener. La energía del día le conviene cuando utiliza su fortaleza para observar antes de intervenir, especialmente en asuntos donde una reacción inmediata podría complicar las cosas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el ambiente favorece su capacidad para leer entre líneas y comprender lo que otros no expresan abiertamente. Una conversación aparentemente menor puede ofrecerle una pista importante para resolver algo que llevaba tiempo considerando
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la intensidad estratégica de la jornada despierta su ambición, pero le pide administrar mejor la exposición de sus planes. Puede ganar terreno si combina su visión amplia con una ejecución silenciosa y evita querer demostrar demasiado pronto que tiene razón
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): su propia energía se encuentra reforzada por la presencia del Metal Yin, creando un clima propicio para pensar, seleccionar y actuar en el momento adecuado. Más que buscar reconocimiento, le conviene confiar en su criterio y dejar que los resultados hablen por sí mismos
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): puede sentir que el día avanza con demasiadas pausas o condiciones antes de permitirle actuar. Si canaliza esa inquietud hacia la preparación de su siguiente movimiento, terminará obteniendo más ventaja que intentando acelerar una situación que todavía necesita madurar
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la atmósfera reservada del viernes puede ayudarla a proteger mejor sus intereses y a elegir con cuidado en quién deposita su confianza. Un asunto económico o personal puede beneficiarse de una mirada más fría, especialmente antes de comprometerse
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): existe una afinidad natural con la inteligencia estratégica que domina la jornada, y eso puede darle una notable facilidad para encontrar soluciones poco evidentes. Su ingenio será especialmente valioso en negociaciones, siempre que no convierta cada intercambio en una competencia
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la combinación del Metal con su propio elemento le aporta una mirada especialmente aguda para corregir errores y poner orden donde había dispersión. Puede resolver una cuestión pendiente con bastante elegancia si se concentra en lo esencial y no se pierde en críticas secundarias
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la reserva y las estrategias indirectas del día pueden incomodarlo cuando necesita certezas claras para sentirse seguro. Le conviene distinguir entre una verdadera falta de transparencia y una simple necesidad de dar tiempo a los demás antes de exigir respuestas
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la jornada puede sentirse algo exigente porque su naturaleza directa encuentra un ambiente más calculador y prudente de lo habitual. En lugar de interpretar cada silencio como una señal negativa, le favorecerá conservar la calma y esperar a que las intenciones ajenas queden suficientemente claras