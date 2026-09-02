El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 3 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 3 de septiembre, día del Dragón de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Dragón
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo
- Animales incompatibles: Perro
- Actividades recomendadas: liderar, negociar, reorganizar, tomar decisiones, impulsar proyectos
- Actividades a evitar: arrogancia, discusiones, riesgos innecesarios, imponer decisiones
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Dragón de Metal Yang
En el horóscopo chino, el Dragón de Metal Yang combina ambición, firmeza y una marcada necesidad de avanzar con determinación. El Dragón amplifica la visión y el deseo de conquistar nuevos espacios, mientras el Metal Yang aporta precisión y carácter.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 3 de septiembre, día del Dragón de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la afinidad con el Dragón potencia su inteligencia estratégica y puede ayudarla a detectar una oportunidad que otros todavía no perciben. El Metal Yang le aporta firmeza para pasar de la planificación a una acción concreta
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía expansiva del Dragón puede sacarlo de su ritmo habitual y plantearle un desafío que requiere mayor flexibilidad. El Metal Yang fortalece su determinación, pero será conveniente no aferrarse a un método simplemente porque siempre le haya funcionado
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el Dragón despierta su ambición y puede llevarlo a plantearse una meta más exigente de lo habitual. El Metal Yang favorece la disciplina necesaria para perseguirla, siempre que evite convertir cada diferencia de criterio en una competencia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del Dragón puede parecerle excesiva, sobre todo en conversaciones donde alguien intenta imponer su visión. El Metal Yang le permite mantenerse firme sin perder diplomacia y elegir cuidadosamente qué batallas realmente merecen su energía
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): su propio signo se encuentra reforzado por el Metal Yang, creando una jornada de gran determinación y capacidad para asumir protagonismo. Puede avanzar mucho si utiliza esa fuerza para consolidar una meta, en lugar de dispersarla intentando controlar cada detalle
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el Dragón despierta su faceta estratégica y puede llevarla a estudiar con mayor profundidad una oportunidad que parece prometedora. El Metal Yang favorece decisiones precisas, aunque no será necesario revelar todas sus intenciones antes de tiempo
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la fuerza del Dragón estimula su ambición y puede devolverle entusiasmo por una iniciativa que había perdido impulso. El Metal Yang ayuda a canalizar esa energía con disciplina para que el entusiasmo no termine convirtiéndose en precipitación
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el carácter dominante del Dragón puede hacerla sentir que necesita defender inmediatamente sus intereses. El Metal Yang le recuerda que una postura firme puede ser mucho más efectiva cuando se expresa con serenidad y sin entrar en provocaciones
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la excelente conexión con el Dragón favorece el ingenio, las negociaciones y las iniciativas que requieren capacidad para moverse con rapidez. El Metal Yang potencia su agudeza y puede ayudarlo a tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo analizando
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la afinidad con el Dragón refuerza su confianza y le proporciona un escenario favorable para demostrar conocimientos o habilidades. El Metal Yang conecta especialmente con su sentido del orden, aunque deberá evitar que la precisión se transforme en excesiva severidad
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la oposición con el Dragón puede generar choques de autoridad o desacuerdos sobre la manera correcta de abordar una responsabilidad. El Metal Yang aconseja defender sus principios sin entrar en una lucha de poder que podría consumir más energía de la necesaria
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el Dragón puede empujarlo a pensar con mayor ambición y considerar una posibilidad que hasta ahora había observado con demasiada cautela. El Metal Yang aporta claridad para separar una ilusión pasajera de una oportunidad que realmente puede convertirse en algo valioso