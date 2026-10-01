Signo regente del día: Gallo

Gallo Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Búfalo, Serpiente, Dragón Animales incompatibles: Conejo

Conejo Actividades recomendadas: ordenar, revisar, planificar, negociar, perfeccionar

ordenar, revisar, planificar, negociar, perfeccionar Actividades a evitar: críticas, rigidez, discusiones

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Gallo de Tierra Yin

Según el horóscopo chino, este viernes se presenta con una energía precisa, reservada y orientada a poner cada cosa en su sitio, gracias al encuentro entre el Gallo y la Tierra Yin. No es una jornada para correr detrás de demasiados objetivos sino para detectar qué merece atención y corregir pequeños detalles.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 2 de octubre, día del Gallo de Tierra Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): puedes encontrarte con una jornada que exige más precisión de la habitual, especialmente si tienes asuntos pendientes que necesitan una respuesta concreta. Tu capacidad para moverte con rapidez será útil, pero convendrá comprobar los detalles antes de cerrar cualquier acuerdo.

puedes encontrarte con una jornada que exige más precisión de la habitual, especialmente si tienes asuntos pendientes que necesitan una respuesta concreta. Tu capacidad para moverte con rapidez será útil, pero convendrá comprobar los detalles antes de cerrar cualquier acuerdo. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la afinidad con el Gallo crea un terreno especialmente fértil para ordenar prioridades y avanzar sobre cuestiones prácticas. Algo que parecía necesitar mucho esfuerzo puede resolverse con mayor facilidad cuando aplicas método, paciencia y atención a los pequeños pasos.

la afinidad con el Gallo crea un terreno especialmente fértil para ordenar prioridades y avanzar sobre cuestiones prácticas. Algo que parecía necesitar mucho esfuerzo puede resolverse con mayor facilidad cuando aplicas método, paciencia y atención a los pequeños pasos. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el ritmo meticuloso de la jornada puede resultarte demasiado lento si tienes ganas de actuar sin detenerte a revisar cada detalle. No necesitas aceptar todas las reglas que aparezcan, pero sí elegir tus batallas para que una diferencia de criterios no termine ocupando más espacio del necesario.

el ritmo meticuloso de la jornada puede resultarte demasiado lento si tienes ganas de actuar sin detenerte a revisar cada detalle. No necesitas aceptar todas las reglas que aparezcan, pero sí elegir tus batallas para que una diferencia de criterios no termine ocupando más espacio del necesario. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la oposición entre tu energía y la del día puede hacer que una observación aparentemente pequeña te afecte más de lo que merece. Proteger tu tranquilidad será importante, y una vez que separes la crítica útil de la que nace de la exigencia ajena podrás recuperar rápidamente tu equilibrio.

la oposición entre tu energía y la del día puede hacer que una observación aparentemente pequeña te afecte más de lo que merece. Proteger tu tranquilidad será importante, y una vez que separes la crítica útil de la que nace de la exigencia ajena podrás recuperar rápidamente tu equilibrio. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la conexión con el Gallo favorece tu capacidad para convertir una visión amplia en pasos concretos y verificables. Una decisión relacionada con trabajo, dinero o una responsabilidad importante puede ganar solidez si dedicas tiempo a revisar aquello que normalmente dejarías para después.

la conexión con el Gallo favorece tu capacidad para convertir una visión amplia en pasos concretos y verificables. Una decisión relacionada con trabajo, dinero o una responsabilidad importante puede ganar solidez si dedicas tiempo a revisar aquello que normalmente dejarías para después. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la combinación del día armoniza con tu naturaleza observadora y te permite leer entre líneas sin necesidad de intervenir demasiado. Puede ser un momento muy productivo para estudiar una propuesta, ajustar una estrategia o preparar en silencio un movimiento que todavía no conviene anunciar.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 2 de octubre, día del Gallo de Tierra Yin.