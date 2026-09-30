El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 1 de octubre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 1 de octubre, día del Mono de Tierra Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Mono
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente
- Animales incompatibles: Tigre
- Actividades recomendadas: negociar, organizar, aprender, resolver, emprender
- Actividades a evitar: arrogancia, improvisaciones, provocaciones
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Mono de Tierra Yang
Según el horóscopo chino, este jueves que inaugura octubre arranca con una energía práctica, ingeniosa y bastante despierta, marcada por la combinación entre la inteligencia flexible del Mono y la estabilidad de la Tierra Yang. Es un día que favorece encontrar soluciones donde antes solo parecía haber obstáculos.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 1 de octubre, día del Mono de Tierra Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la afinidad con el Mono favorece tu capacidad para detectar oportunidades y aprovechar información que otros podrían pasar por alto. Una conversación relacionada con dinero, trabajo o un proyecto personal puede abrir una alternativa interesante si sabes escuchar antes de comprometerte.
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el dinamismo mental del Mono puede sacarte de tu ritmo habitual y plantearte una solución que al principio parezca demasiado novedosa. No necesitas cambiar todo de golpe; incorporar una idea concreta a tu método puede ser suficiente para conseguir un avance útil.
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la oposición con el Mono puede generar roces cuando sientas que alguien está jugando con demasiadas vueltas alrededor de un asunto que tú prefieres resolver directamente. Evitar la competencia y concentrarte en tu propio objetivo te permitirá atravesar el día sin gastar energía en demostrar quién tiene razón.
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la Tierra Yang te ayuda a dar forma concreta a una idea que hasta ahora permanecía en el terreno de las posibilidades. El ingenio del Mono puede estimularte a probar una alternativa diferente, pero conviene conservar tu propio ritmo para que la novedad no termine desplazando aquello que realmente necesitas.
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la afinidad con el Mono potencia tu ambición y tu facilidad para comprender rápidamente una situación compleja. Un contacto, una negociación o una idea surgida durante una conversación puede convertirse en una pieza importante de un proyecto que quieres hacer crecer durante octubre.
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la conexión con el Mono favorece tu capacidad estratégica y puede hacer que veas con claridad una oportunidad que otros todavía no han identificado. Si mantienes cierta reserva sobre tus próximos pasos, podrás estudiar mejor el terreno y elegir el momento adecuado para actuar.
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el jueves puede pedirte más paciencia de la que normalmente estás dispuesto a conceder, especialmente ante trámites o decisiones que avanzan lentamente. Una tarea práctica bien resuelta tendrá más valor que varias iniciativas comenzadas al mismo tiempo, así que elegir una prioridad será una buena forma de ordenar tu energía.
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la Tierra Yang puede darte una base más firme para ocuparte de un asunto que venía generándote incertidumbre. El Mono aporta una perspectiva ingeniosa que puede ayudarte a salir de una rutina, siempre que no permitas que las opiniones ajenas te hagan dudar de lo que ya sabes que necesitas.
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): tu propia energía domina la jornada y refuerza tu rapidez mental, tu curiosidad y tu deseo de encontrar respuestas. Es un buen momento para mover una pieza importante en un proyecto, aunque tendrás que vigilar la tendencia a confiar demasiado en tu capacidad para improvisar cuando un asunto requiera preparación.
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el carácter práctico de la Tierra Yang puede ayudarte a poner orden en algo que necesitaba una revisión desde hace tiempo. Una conversación con una persona hábil o experimentada puede ofrecerte una solución sencilla, pero será importante separar el consejo útil de las opiniones que solo buscan llamar tu atención.
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el ingenio del Mono puede llevarte a cuestionar una regla o procedimiento que hasta ahora aceptabas sin discutir. Antes de modificar algo establecido, comprueba si existe una razón práctica detrás de esa estructura; hacerlo te permitirá innovar sin crear complicaciones innecesarias.
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el jueves puede llevarte a un ambiente más competitivo o mentalmente exigente del que preferirías, pero también puede despertar tu curiosidad. Una propuesta diferente puede resultar estimulante si la analizas con calma y decides por ti mismo cuánto quieres involucrarte.
En pocas palabras
- Horóscopo Chino: Predicciones del jueves 1 de octubre para todos los signos según el calendario chino.
- Energía del día: Jornada marcada por la inteligencia flexible del Mono y la estabilidad de la Tierra Yang.
- Compatibilidad: El Mono es compatible con la Rata, Dragón y Serpiente pero incompatible con el Tigre.
Resumen generado por Thinkindot AI