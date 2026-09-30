Signo regente del día: Mono

Mono Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente

Rata, Dragón, Serpiente Animales incompatibles: Tigre

Tigre Actividades recomendadas: negociar, organizar, aprender, resolver, emprender

negociar, organizar, aprender, resolver, emprender Actividades a evitar: arrogancia, improvisaciones, provocaciones

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Mono de Tierra Yang

Según el horóscopo chino, este jueves que inaugura octubre arranca con una energía práctica, ingeniosa y bastante despierta, marcada por la combinación entre la inteligencia flexible del Mono y la estabilidad de la Tierra Yang. Es un día que favorece encontrar soluciones donde antes solo parecía haber obstáculos.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 1 de octubre, día del Mono de Tierra Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la afinidad con el Mono favorece tu capacidad para detectar oportunidades y aprovechar información que otros podrían pasar por alto. Una conversación relacionada con dinero, trabajo o un proyecto personal puede abrir una alternativa interesante si sabes escuchar antes de comprometerte.

la afinidad con el Mono favorece tu capacidad para detectar oportunidades y aprovechar información que otros podrían pasar por alto. Una conversación relacionada con dinero, trabajo o un proyecto personal puede abrir una alternativa interesante si sabes escuchar antes de comprometerte. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el dinamismo mental del Mono puede sacarte de tu ritmo habitual y plantearte una solución que al principio parezca demasiado novedosa. No necesitas cambiar todo de golpe; incorporar una idea concreta a tu método puede ser suficiente para conseguir un avance útil.

el dinamismo mental del Mono puede sacarte de tu ritmo habitual y plantearte una solución que al principio parezca demasiado novedosa. No necesitas cambiar todo de golpe; incorporar una idea concreta a tu método puede ser suficiente para conseguir un avance útil. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la oposición con el Mono puede generar roces cuando sientas que alguien está jugando con demasiadas vueltas alrededor de un asunto que tú prefieres resolver directamente. Evitar la competencia y concentrarte en tu propio objetivo te permitirá atravesar el día sin gastar energía en demostrar quién tiene razón.

la oposición con el Mono puede generar roces cuando sientas que alguien está jugando con demasiadas vueltas alrededor de un asunto que tú prefieres resolver directamente. Evitar la competencia y concentrarte en tu propio objetivo te permitirá atravesar el día sin gastar energía en demostrar quién tiene razón. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la Tierra Yang te ayuda a dar forma concreta a una idea que hasta ahora permanecía en el terreno de las posibilidades. El ingenio del Mono puede estimularte a probar una alternativa diferente, pero conviene conservar tu propio ritmo para que la novedad no termine desplazando aquello que realmente necesitas.

la Tierra Yang te ayuda a dar forma concreta a una idea que hasta ahora permanecía en el terreno de las posibilidades. El ingenio del Mono puede estimularte a probar una alternativa diferente, pero conviene conservar tu propio ritmo para que la novedad no termine desplazando aquello que realmente necesitas. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la afinidad con el Mono potencia tu ambición y tu facilidad para comprender rápidamente una situación compleja. Un contacto, una negociación o una idea surgida durante una conversación puede convertirse en una pieza importante de un proyecto que quieres hacer crecer durante octubre.

la afinidad con el Mono potencia tu ambición y tu facilidad para comprender rápidamente una situación compleja. Un contacto, una negociación o una idea surgida durante una conversación puede convertirse en una pieza importante de un proyecto que quieres hacer crecer durante octubre. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la conexión con el Mono favorece tu capacidad estratégica y puede hacer que veas con claridad una oportunidad que otros todavía no han identificado. Si mantienes cierta reserva sobre tus próximos pasos, podrás estudiar mejor el terreno y elegir el momento adecuado para actuar.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 1 de octubre, día del Mono de Tierra Yang.