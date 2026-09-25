El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 26 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 26 de septiembre, día del Conejo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Conejo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro
- Animales incompatibles: Gallo
- Actividades recomendadas: descansar, crear, conversar, decorar, conectar
- Actividades a evitar: confrontaciones, excesos, decisiones apresuradas
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Conejo de Agua Yin
Según el horóscopo chino, sábado adopta un ritmo más delicado, intuitivo y receptivo, con el Conejo de Agua Yin favoreciendo la sensibilidad, la imaginación y una manera más diplomática de relacionarse con el entorno. El Agua suaviza la naturaleza cuidadosa del Conejo y permite que muchas cosas se resuelvan mediante una palabra oportuna
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 26 de septiembre, día del Conejo de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el tono tranquilo del Conejo puede ayudarla a bajar la velocidad mental y observar una situación desde una perspectiva menos preocupada. Una conversación aparentemente casual puede darle una pista útil para resolver algo que durante la semana había parecido más complicado.
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el Agua Yin introduce una flexibilidad que puede resultarle beneficiosa después de jornadas de mayor exigencia. Si se permite modificar un plan sin sentir que está renunciando a sus objetivos, encontrará una manera mucho más cómoda de avanzar.
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la suavidad del día puede parecerle demasiado lenta al principio, pero precisamente allí encontrará una oportunidad para recuperar perspectiva. Una actividad placentera, un paseo o una conversación sin agenda pueden devolverle entusiasmo por algo que había quedado en segundo plano.
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): su propia energía se encuentra especialmente marcada y puede hacer que perciba con mayor claridad qué ambientes le aportan bienestar y cuáles le resultan agotadores. Será un sábado para cuidar sus tiempos, disfrutar de algo creativo y elegir con mayor libertad a quién desea tener cerca.
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el ritmo del Conejo le propone bajar la intensidad y prestar atención a detalles que normalmente podría pasar por alto. Una pausa bien aprovechada puede ayudarlo a descubrir que una solución sencilla estaba mucho más cerca de lo que imaginaba.
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la cualidad reservada del Agua Yin armoniza con su capacidad para observar sin revelar inmediatamente sus intenciones. Una situación personal puede aclararse si evita forzar respuestas y deja que las personas muestren espontáneamente qué lugar quieren ocupar en su vida.
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el ambiente sereno puede ayudarlo a recuperar energía después del impulso del viernes. No necesitará grandes aventuras para disfrutar el sábado; cambiar de escenario, encontrarse con alguien querido o dedicar tiempo a una afición puede ser suficiente.
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la afinidad con el Conejo favorece especialmente su mundo creativo y afectivo, haciendo que las pequeñas cosas tengan un significado especial. Una reunión íntima, un proyecto artístico o simplemente embellecer su espacio pueden proporcionarle una satisfacción mucho más profunda de la esperada.
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la jornada puede pedirle menos ingenio competitivo y más capacidad para escuchar lo que ocurre alrededor. Si deja de intentar anticipar cada resultado, una conversación espontánea puede convertirse en una fuente inesperada de inspiración.
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la oposición con el Conejo puede hacer que perciba cierta falta de precisión o que se impaciente ante maneras de actuar más indirectas. Será mejor no convertir cada diferencia de criterio en una corrección; una actitud más flexible permitirá disfrutar del sábado sin desgastarse en detalles secundarios.
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la afinidad con el Conejo favorece la confianza, la cercanía y una comunicación que no necesita demasiadas explicaciones. Puede ser un momento excelente para fortalecer una relación importante mediante un gesto sencillo, una conversación sincera o una experiencia compartida.
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la conexión con el Conejo crea un clima agradable para disfrutar de aquello que normalmente queda desplazado por las obligaciones. Una comida, una salida tranquila o unas horas dedicadas a una persona especial pueden renovar su ánimo sin necesidad de grandes acontecimientos.
En pocas palabras
- Horóscopo chino: Predicciones del sábado 26 de septiembre, día del Conejo de Agua Yin, según el calendario tradicional.
- Predicciones por signo: El Conejo de Agua Yin influye en la compatibilidad y la energía de cada signo, sugiriendo actividades recomendadas y a evitar.
- Compatibilidad diaria: Se detallan las interacciones de cada signo con la energía del día, destacando la influencia de los elementos y la polaridad.
Resumen generado por Thinkindot AI