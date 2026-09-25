Signo regente del día: Conejo

Conejo Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro

Cabra, Cerdo, Perro Animales incompatibles: Gallo

Gallo Actividades recomendadas: descansar, crear, conversar, decorar, conectar

descansar, crear, conversar, decorar, conectar Actividades a evitar: confrontaciones, excesos, decisiones apresuradas

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Conejo de Agua Yin

Según el horóscopo chino, sábado adopta un ritmo más delicado, intuitivo y receptivo, con el Conejo de Agua Yin favoreciendo la sensibilidad, la imaginación y una manera más diplomática de relacionarse con el entorno. El Agua suaviza la naturaleza cuidadosa del Conejo y permite que muchas cosas se resuelvan mediante una palabra oportuna

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 26 de septiembre, día del Conejo de Agua Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el tono tranquilo del Conejo puede ayudarla a bajar la velocidad mental y observar una situación desde una perspectiva menos preocupada. Una conversación aparentemente casual puede darle una pista útil para resolver algo que durante la semana había parecido más complicado.

el tono tranquilo del Conejo puede ayudarla a bajar la velocidad mental y observar una situación desde una perspectiva menos preocupada. Una conversación aparentemente casual puede darle una pista útil para resolver algo que durante la semana había parecido más complicado. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el Agua Yin introduce una flexibilidad que puede resultarle beneficiosa después de jornadas de mayor exigencia. Si se permite modificar un plan sin sentir que está renunciando a sus objetivos, encontrará una manera mucho más cómoda de avanzar.

el Agua Yin introduce una flexibilidad que puede resultarle beneficiosa después de jornadas de mayor exigencia. Si se permite modificar un plan sin sentir que está renunciando a sus objetivos, encontrará una manera mucho más cómoda de avanzar. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la suavidad del día puede parecerle demasiado lenta al principio, pero precisamente allí encontrará una oportunidad para recuperar perspectiva. Una actividad placentera, un paseo o una conversación sin agenda pueden devolverle entusiasmo por algo que había quedado en segundo plano.

la suavidad del día puede parecerle demasiado lenta al principio, pero precisamente allí encontrará una oportunidad para recuperar perspectiva. Una actividad placentera, un paseo o una conversación sin agenda pueden devolverle entusiasmo por algo que había quedado en segundo plano. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): su propia energía se encuentra especialmente marcada y puede hacer que perciba con mayor claridad qué ambientes le aportan bienestar y cuáles le resultan agotadores. Será un sábado para cuidar sus tiempos, disfrutar de algo creativo y elegir con mayor libertad a quién desea tener cerca.

su propia energía se encuentra especialmente marcada y puede hacer que perciba con mayor claridad qué ambientes le aportan bienestar y cuáles le resultan agotadores. Será un sábado para cuidar sus tiempos, disfrutar de algo creativo y elegir con mayor libertad a quién desea tener cerca. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el ritmo del Conejo le propone bajar la intensidad y prestar atención a detalles que normalmente podría pasar por alto. Una pausa bien aprovechada puede ayudarlo a descubrir que una solución sencilla estaba mucho más cerca de lo que imaginaba.

el ritmo del Conejo le propone bajar la intensidad y prestar atención a detalles que normalmente podría pasar por alto. Una pausa bien aprovechada puede ayudarlo a descubrir que una solución sencilla estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la cualidad reservada del Agua Yin armoniza con su capacidad para observar sin revelar inmediatamente sus intenciones. Una situación personal puede aclararse si evita forzar respuestas y deja que las personas muestren espontáneamente qué lugar quieren ocupar en su vida.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 26 de septiembre, día del Conejo de Agua Yin.