El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este lunes 10 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 10 de noviembre, día de la Cabra de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cabra
Elemento: Agua
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cerdo y Caballo
Animales incompatibles: Búfalo y Perro
Actividades recomendadas: actividades artísticas, meditativas, reconciliaciones, trabajos en equipo y gestos de gratitud.
Actividades a evitar: insistir en disputas, tomar decisiones impulsivas o subestimar las emociones de los demás
Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Agua Yin
En el horóscopo chino, el día de la Cabra de Agua Yin inspira ternura, creatividad y una profunda necesidad de armonía emocional. Es un ciclo en el que la empatía se intensifica, favoreciendo las relaciones humanas y la expresión artística. La energía del Agua suaviza tensiones y despierta la intuición, mientras el Yin fomenta la calma y la reflexión. Es ideal para dar un paso atrás, mirar con comprensión y actuar desde la sensibilidad. Hoy se potencia la capacidad de sanar vínculos, perdonar y reconectar con lo esencial del alma.
Horóscopo chino: las predicciones del lunes 10 de noviembre, día del Cabra de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): podrías sentir que todo se mueve más lento de lo habitual, y eso puede frustrarte si no te adaptas. La energía de la Cabra de Agua Yin te invita a soltar la exigencia y dejar que las cosas fluyan con naturalidad. Hoy te conviene enfocarte en tareas suaves o creativas, no en presiones. Si escuchas a tu cuerpo, sabrás cuándo avanzar y cuándo descansar. Tu intuición será clave para evitar errores innecesarios. Aceptar la pausa te dará más poder del que imaginas
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día puede desafiar tu necesidad de estructura y control. Conviene no forzar los resultados, sino adaptarte a los ritmos naturales. El Agua Yin suaviza tus juicios y te enseña a escuchar con más empatía. Hoy podrías resolver una diferencia si te permites ver el punto de vista del otro. Si eliges la paciencia, descubrirás que los conflictos pierden fuerza. La flexibilidad te permitirá conservar tu serenidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): tu fuego interior podría sentirse contenido por la calma del día, pero eso puede ser útil si lo manejas bien. La Cabra de Agua Yin te enseña a actuar con más suavidad y estrategia. Conviene prestar atención a los detalles emocionales de quienes te rodean. Hoy podrías ser puente entre dos personas o situaciones en tensión. Si usas tu liderazgo con sensibilidad, ganarás respeto genuino. La empatía será tu forma más poderosa de influencia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la jornada resuena en completa armonía con tu naturaleza pacífica y sensible. El Agua Yin te conecta con emociones profundas y una percepción afinada de los demás. Conviene aprovechar este día para meditar, crear o disfrutar del silencio. Hoy podrías recibir una muestra de cariño que alivie el corazón. Si expresas gratitud, atraerás más ternura a tu entorno. Tu energía tranquila será un refugio para quienes te rodean
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): puedes sentirte algo limitado por la sutileza del día, pero si aprendes a fluir, obtendrás claridad interior. La Cabra de Agua Yin te invita a equilibrar tu poder con compasión. Conviene escuchar más y hablar menos, observando las señales que surgen en lo emocional. Hoy podrías comprender algo importante sobre una relación o proyecto. Si eliges la humildad, tu magnetismo natural se fortalecerá. La serenidad será tu verdadero triunfo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día favorece la introspección y la búsqueda de armonía interior. Conviene bajar el ritmo y dejar que las cosas se acomoden solas. El Agua Yin te ofrece claridad emocional si te permites mirar sin juicio. Hoy podrías descubrir algo que habías pasado por alto, y eso cambiará tu perspectiva. Si confías en tus corazonadas, tomarás una decisión sabia. La calma se convertirá en tu aliada más valiosa
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía de la Cabra de Agua Yin suaviza tus impulsos y te invita a escuchar más de lo habitual. Conviene cuidar tus palabras, ya que podrían tener más peso del que imaginas. Hoy podrías sentir la necesidad de acercarte a alguien con quien hubo distancia. Si lo haces con sinceridad, la conexión se fortalecerá. El día favorece la empatía, no la velocidad. Tu energía emocional puede ser una fuente de inspiración para otros
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): tu signo domina la jornada, y con ello la dulzura y la creatividad están a tu favor. El Agua Yin potencia tu intuición y sensibilidad para comprender a los demás. Conviene usar esta energía para expresar arte, emociones o proyectos personales. Hoy podrías resolver un malentendido si eliges la comprensión por sobre el orgullo. Si sigues tu instinto, lograrás un avance emocional profundo. Tu luz interior brilla cuando compartes sin miedo
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día te pide menos prisa y más conexión emocional con quienes te rodean. Conviene no dispersarte en muchas ideas, sino concentrarte en una que te inspire de verdad. El Agua Yin te vuelve más receptivo a las emociones ajenas. Hoy podrías tener una conversación que cambie tu perspectiva sobre alguien. Si te abres sin sarcasmo, obtendrás una comprensión sincera. La empatía amplificará tu ingenio natural
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día te sugiere bajar el nivel de exigencia contigo y con los demás. Conviene aceptar que no todo debe ser perfecto para estar bien. El Agua Yin te ayuda a relajarte y apreciar los pequeños gestos. Hoy podrías recibir una muestra de apoyo inesperada si te abres emocionalmente. Si sueltas el control, el día fluirá de forma mucho más amable. Tu equilibrio interior será tu mejor carta de presentación
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): podrías sentir cierta contradicción entre lo que deseas hacer y lo que otros esperan de ti. La Cabra de Agua Yin te invita a priorizar la armonía sobre la razón. Conviene escuchar antes de reaccionar, especialmente en temas afectivos. Hoy podrías recibir un consejo que te ayude a mirar una situación desde otro ángulo. Si eliges la comprensión, todo se calmará por sí solo. La paz será tu mejor victoria del día
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día te resulta cómoda y enriquecedora, despertando tu generosidad natural. Conviene dedicar tiempo a ayudar o compartir algo con quienes aprecias. El Agua Yin potencia tu intuición y tu deseo de armonía. Hoy podrías vivir un momento de ternura que te devuelva la fe en los vínculos. Si sigues tu corazón, no habrá error posible. La calidez emocional será tu guía y tu recompensa