HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 10 de noviembre, día de la Cabra de Agua Yin

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cerdo y Caballo

Animales incompatibles: Búfalo y Perro

Actividades recomendadas: actividades artísticas, meditativas, reconciliaciones, trabajos en equipo y gestos de gratitud.

Actividades a evitar: insistir en disputas, tomar decisiones impulsivas o subestimar las emociones de los demás

Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Agua Yin

En el horóscopo chino, el día de la Cabra de Agua Yin inspira ternura, creatividad y una profunda necesidad de armonía emocional. Es un ciclo en el que la empatía se intensifica, favoreciendo las relaciones humanas y la expresión artística. La energía del Agua suaviza tensiones y despierta la intuición, mientras el Yin fomenta la calma y la reflexión. Es ideal para dar un paso atrás, mirar con comprensión y actuar desde la sensibilidad. Hoy se potencia la capacidad de sanar vínculos, perdonar y reconectar con lo esencial del alma.

Horóscopo chino: las predicciones del lunes 10 de noviembre, día del Cabra de Agua Yin