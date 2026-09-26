Signo regente del día: Dragón

Dragón Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo

Rata, Mono, Gallo Animales incompatibles: Perro

Perro Actividades recomendadas: crear, proyectar, liderar, explorar, construir

crear, proyectar, liderar, explorar, construir Actividades a evitar: arrogancia, precipitaciones, imposiciones

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Dragón de Madera Yang

Según el horóscopo chino, este domingo llega con una energía amplia, creativa y ambiciosa, marcada por el impulso expansivo del Dragón combinado con la vitalidad de la Madera Yang. Es una jornada que puede despertar deseos de comenzar algo diferente, recuperar una meta que había perdido fuerza o simplemente mirar el futuro con más confianza

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 27 de septiembre, día del Dragón de Madera Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la afinidad con el Dragón favorece su inteligencia estratégica y puede ayudarla a detectar una oportunidad antes de que resulte evidente para los demás. Una conversación, una propuesta o una idea que aparezca de manera inesperada puede abrir una vía interesante si sabe combinar entusiasmo con prudencia.

la afinidad con el Dragón favorece su inteligencia estratégica y puede ayudarla a detectar una oportunidad antes de que resulte evidente para los demás. Una conversación, una propuesta o una idea que aparezca de manera inesperada puede abrir una vía interesante si sabe combinar entusiasmo con prudencia. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la amplitud del Dragón puede empujarlo a mirar más allá de sus métodos habituales y considerar una alternativa que antes parecía demasiado ambiciosa. No necesita cambiarlo todo para aprovechar el domingo; introducir una modificación puntual en un plan puede ser suficiente para recuperar impulso.

la amplitud del Dragón puede empujarlo a mirar más allá de sus métodos habituales y considerar una alternativa que antes parecía demasiado ambiciosa. No necesita cambiarlo todo para aprovechar el domingo; introducir una modificación puntual en un plan puede ser suficiente para recuperar impulso. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la fuerza de la Madera Yang conecta bien con su naturaleza activa y puede despertar deseos de movimiento, aventura o renovación personal. Si dirige esa energía hacia una meta concreta en lugar de repartirla entre demasiadas cosas, puede terminar el día con una sensación muy clara de avance.

la fuerza de la Madera Yang conecta bien con su naturaleza activa y puede despertar deseos de movimiento, aventura o renovación personal. Si dirige esa energía hacia una meta concreta en lugar de repartirla entre demasiadas cosas, puede terminar el día con una sensación muy clara de avance. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el carácter expansivo del Dragón puede parecerle demasiado intenso, pero también puede sacarlo de una comodidad que ya empezaba a quedarse pequeña. Una invitación o propuesta inesperada merece ser escuchada antes de descartarla, especialmente si despierta curiosidad y no contradice sus valores.

el carácter expansivo del Dragón puede parecerle demasiado intenso, pero también puede sacarlo de una comodidad que ya empezaba a quedarse pequeña. Una invitación o propuesta inesperada merece ser escuchada antes de descartarla, especialmente si despierta curiosidad y no contradice sus valores. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): su propia energía ocupa el centro de la jornada y puede darle una fuerte necesidad de decidir, crear o tomar las riendas de una situación. El desafío será recordar que liderar no significa hacerlo todo solo: escuchar una opinión diferente puede mejorar considerablemente una idea que ya parecía definida.

su propia energía ocupa el centro de la jornada y puede darle una fuerte necesidad de decidir, crear o tomar las riendas de una situación. El desafío será recordar que liderar no significa hacerlo todo solo: escuchar una opinión diferente puede mejorar considerablemente una idea que ya parecía definida. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la Madera Yang introduce un movimiento más abierto que puede llevarla a replantear una estrategia que había mantenido cuidadosamente bajo control. Será un buen día para observar nuevas posibilidades, pero sin revelar todos sus planes antes de saber cuáles merecen realmente su atención.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 27 de septiembre, día del Dragón de Madera Yang.