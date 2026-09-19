El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 20 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 20 de septiembre, día del Gallo de Fuego Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Gallo
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón
- Animales incompatibles: Conejo
- Actividades recomendadas: ordenar, revisar, crear, seleccionar, planificar
- Actividades a evitar: críticas, perfeccionismo, discusiones
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Gallo de Fuego Yin
En el horóscopo chino, el Gallo de Fuego Yin combina precisión y criterio con una chispa creativa que permite mejorar lo existente sin necesidad de empezar todo desde cero, por lo que será un día especialmente útil para revisar decisiones, cuidar detalles y poner cada asunto en su sitio.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 20 de septiembre, día del Gallo de Fuego Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el ambiente meticuloso puede ayudarla a detectar un detalle que estaba afectando una decisión o un proyecto. Conviene aprovechar esa lucidez para ajustar lo necesario, pero sin caer en una revisión interminable que le quite espontaneidad al día
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la afinidad con el Gallo favorece la concentración y el sentido práctico, dos cualidades que pueden darle muy buenos resultados. Una tarea que parecía tediosa puede avanzar con sorprendente facilidad si se dedica a ella sin interrupciones y con un objetivo concreto
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el tono detallista del domingo puede parecerle excesivamente minucioso cuando lo que desea es avanzar. Será mejor no interpretar cada observación como una crítica personal y recordar que una pequeña corrección puede fortalecer aquello que ya está construyendo
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la oposición con el Gallo puede hacer que algunas palabras resulten más ásperas de lo habitual o que perciba demasiada exigencia en su entorno. Proteger su tranquilidad será fundamental, y para ello conviene elegir cuidadosamente qué conversaciones merecen su atención y cuáles es mejor dejar para otro momento
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la afinidad con el Gallo ayuda a convertir una visión amplia en acciones concretas y bien estructuradas. Puede ser un excelente momento para revisar un proyecto ambicioso, corregir sus puntos débiles y darle una presentación mucho más sólida
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra una energía muy compatible con su manera de observar, seleccionar y actuar solo cuando considera que las condiciones son adecuadas. Una decisión que venía madurando puede encontrar hoy la pieza que faltaba, especialmente si se permite confiar en su propio criterio
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el Fuego del día mantiene viva su vitalidad, pero la naturaleza Yin le pide utilizarla de una manera más concentrada. En lugar de llenar el domingo de actividades, puede obtener mucho más si elige una sola experiencia que realmente le entusiasme
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el énfasis en los detalles puede hacerla demasiado consciente de pequeños defectos propios o ajenos. Le convendrá recordar que mejorar una situación no significa encontrar fallas en todo, y que cierta indulgencia también puede ser una forma de cuidar sus relaciones
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): después de una jornada tan dinámica, el domingo le ofrece una oportunidad para transformar una idea ingeniosa en algo más concreto. Puede sorprenderse de cuánto avanza cuando deja de buscar estímulos nuevos y dedica atención sostenida a una sola propuesta
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): su propia energía ocupa el centro de la jornada y puede sentirse especialmente lúcido para ordenar prioridades, detectar errores y defender sus criterios. El desafío estará en no exigir a los demás el mismo nivel de precisión que se exige a sí mismo, porque una observación bien planteada tendrá mucho más efecto que una crítica insistente
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el ambiente minucioso puede llevarlo a cuestionar si todo está realmente bajo control, incluso cuando las cosas marchan razonablemente bien. Será preferible concentrarse en los hechos y no permitir que pequeñas imperfecciones eclipsen un progreso que merece ser reconocido
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la jornada puede pedirle más atención de la habitual a asuntos prácticos que preferiría dejar para otro momento. Si convierte esa obligación en una actividad ordenada y acotada, podrá terminar antes de lo previsto y reservar el resto del día para algo que disfrute de verdad