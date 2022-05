Escandalosa foto de un futbolista inglés con otra mujer en la cama, a días de su boda

►TE PUEDE INTERESAR: Eugenia De Martino fue por todo y subió un video que es furor

andy-carroll.jpg Andy Carroll posa junto a su familia luego de un partido.

Una foto en la cama que se hizo viral, desencadenó en un episodio que todo el mundo está hablando en las redes sociales.

Andy Carroll, ex jugador del Liverpool, fue fotografiado en la cama con una mujer en Dubai.

andy-carroll1.jpg Taylor Jane Wilkey, la joven que trabaja en un bar de un hotel en Dubai, fue quien publicó la foto.

Escándalo en el fútbol inglés

El futbolista Andy Carrol tenía todo listo para casarse dentro de pocos días con Billi Mucklow, con quien se encuentra comprometido desde el 2014.

Sin embargo, todo podría quedar en la nada luego de que Taylor Jane Wilkey, una joven que trabaja en el bar de un hotel de Dubai, difundiera la imagen durante la despedida de soltero del futbolista.

Defendiendo al futbolista, la empleada del hotel que se fotografió con el jugador, le brindó algunas declaraciones The Sun.

“Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Andy estaba echando humo, todos estábamos borrachos”, aseguró.

andy-carroll2.jpg Taylor Jane Wilkey le restó importancia a la foto difundida y defensió al jugador Andy Carroll.

Taylor Jane Wilkey afirmó que no tuvo un encuentro sexual con Andy Carroll: “Regresamos a la suite del hotel de Andy y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma. Mis compañeros en casa me estaban molestando por la verdad, así que tomé esa foto para reírme y se la envié. No pasó nada sexual. Fue solo un poco de broma”, agregó.