A pesar de su conocida enemistad, Yanina Latorre defendió a Maru Botana luego de que circularan rumores sobre un supuesto amorío de la pastelera con el padre de Tini Stoessel.
Yanina Latorre reveló la verdad sobre la feroz interna entre la familia de Tini Stoessel y Maru Botana: "No son celos"
Yanina Latorre sacó a la luz el fuerte motivo que generó malestar entre los padres de Tini Stoessel y Maru Botana
En LAM, revelaron que Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, estaba celosa de Maru Botana quien salió con los tapones de punta desmintiendo los rumores.
Sin pelos en la lengua, Yanina Latorre sostuvo que trataron de ensuciar a Maru y reveló el verdadero motivo de la interna con la familia Stoessel.
"Ellos quisieron vender panchos en el local y no se podía", explicó sobre la franquicia de Maru Botana que adquirió Alejandro Stoessel. Además, trascendió que el productor se había colgado del cable de los vecinos, generando todo un escándalo para la marca de Maru Botana.
Yanina Latorre contó su segundo llamado con la madre de Tini Stoessel
En medio de las repercusiones por lo sucedido durante Sálvese Quien Pueda el miércoles por la noche,Yanina Latorre reveló que Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel la volvió a llamar.
"Hoy me volvió a llamar. Me dijo te prometo que no te llame para putearte, te llamé para hablar bien. Te pido disculpas por haberte intuerrumpido al aire", contó Yanina Latorre en el Observador 107.9 sobre su conversación con Mariana Muzlera.
"Yo le dije que no la puse al aire de traidora. Yo me quedé tildada y ella me dijo pero vos sos profesional", siguió sobre el reclamo de Mariana por lo sucedido al aire.
Además, Yanina Latorre reconoció que nunca pensó que se iba a escuchar su conversación por el micrófono. "Me asusté, éramos amigas, es un tema delicado y hay muchas que sé y me las guardó para que no quede que voy por la venganza", explicó.
En pocas palabras
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- Yanina Latorre: Reveló el motivo de la interna entre la familia de Tini Stoessel y Maru Botana, desmintiendo rumores de celos.
- El conflicto: Se originó por un intento de Alejandro Stoessel de vender panchos en un local de Maru Botana y problemas con el suministro eléctrico.
- Conversación clave: Yanina Latorre compartió detalles de su segundo llamado con Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, quien se disculpó por interrupciones al aire.
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