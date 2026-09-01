Yanina Latorre reveló la verdad sobre la feroz interna entre la familia de Tini Stoessel y Maru Botana: "No son celos"

"Ellos quisieron vender panchos en el local y no se podía", explicó sobre la franquicia de Maru Botana que adquirió Alejandro Stoessel. Además, trascendió que el productor se había colgado del cable de los vecinos, generando todo un escándalo para la marca de Maru Botana.

Yanina Latorre contó su segundo llamado con la madre de Tini Stoessel

En medio de las repercusiones por lo sucedido durante Sálvese Quien Pueda el miércoles por la noche,Yanina Latorre reveló que Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel la volvió a llamar.

"Hoy me volvió a llamar. Me dijo te prometo que no te llame para putearte, te llamé para hablar bien. Te pido disculpas por haberte intuerrumpido al aire", contó Yanina Latorre en el Observador 107.9 sobre su conversación con Mariana Muzlera.

"Yo le dije que no la puse al aire de traidora. Yo me quedé tildada y ella me dijo pero vos sos profesional", siguió sobre el reclamo de Mariana por lo sucedido al aire.

Además, Yanina Latorre reconoció que nunca pensó que se iba a escuchar su conversación por el micrófono. "Me asusté, éramos amigas, es un tema delicado y hay muchas que sé y me las guardó para que no quede que voy por la venganza", explicó.