danielguzman jr botella wanda.avif ¿Y L-Gante? Daniel Guzmán Jr. infraganti en el Chateau de Wanda Nara.

Horas antes el deportista incluso se mostró comiendo con amigos con una particular botella en su mano que pertenecería a la línea de productos que está vendiendo Wanda Nara con su marca.

La insólita respuesta de L-Gante cuándo le preguntaron si se reconcilió con Wanda Nara

Luego de la viralización de las imágenes de su almuerzo familiar, L-Gante fue invitado a la mesa de Juana Viale y sorprendió con sus respuestas al ser consultado por su relación con Wanda Nara.

"¿Pero estás en pareja o no estás en pareja?", le consultó la nieta de Mirtha Legrand al cantante. "Lo mismo me pregunto, porque también estoy medio confundido", se sinceró divertido.

lgante wanda juana viale.jpg

“Supuestamente me había dejado”, contó L-Gante. “Me cayó a mi casa, así de la nada... de repente mi mamá me dijo: 'mirá, que vino Wanda'", dijp sobre la inesperada aparición de Wanda Nara en el almuerzo familiar. "Todavía nos debemos una charla, así que no sé en qué estamos", cerró.

El mensaje que le mandó Wanda Nara al futbolista Daniel Guzmán Jr y luego borró

Wanda Nara se separó de L-Gante, subió foto posando en ropa interior y conquistó a un famoso futbolista mexicano: Daniel Guzmán Junior.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara le respondió redoblando la apuesta. "Hola me llamo Wanda, soy argentina", escribió atrevida.

Wanda Nara se arrepintió y decidió borrar su respuesta, sin embargo, su chat se hizo viral en segundos y el periodista Fede Flowers la mandó al frente con una captura de pantalla de los comentarios.