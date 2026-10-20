Vicentico indignadísimo con un fan: "¿Sabés lo que significa eso para cualquier argentino?"

El líder y cantante de Los Fabulosos Cadillacs, Vicentico, se enfureció con un fan por una conducta inapropiada y se lo hizo saber.
Vicentico detuvo un recital de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá, Colombia, después de advertir que un espectador había encendido una bengala entre el público. El cantante interrumpió la canción y le exigió que la apagara.
El episodio ocurrió mientras la banda interpretaba “Calaveras y diablitos”. Al ver el resplandor rojo entre la multitud, el músico señaló hacia el lugar y pidió: “Apagá la bengala”.
Como el espectador no obedeció, Vicentico volvió a frenar el show y expresó su enojo: “Pará, bolu… Apagá la bengala, ¿vos tenés idea de lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya!”.
La reacción del cantante fue acompañada por silbidos y reclamos de parte del público, mientras insistía en que apagaran el elemento pirotécnico antes de continuar con el recital.
Aunque Vicentico no mencionó explícitamente la tragedia durante el show, su frase fue vinculada en las redes sociales con el incendio de República Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de Callejeros en Buenos Aires.
El uso de una bengala provocó el incendio en el local, una tragedia que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas. Desde entonces, la pirotecnia en espacios cerrados y entre multitudes quedó asociada a uno de los episodios más dolorosos de la historia del rock argentino.
En pocas palabras
- Vicentico: el cantante de Los Fabulosos Cadillacs frenó un recital en Bogotá por el uso de una bengala.
- Reacción: el músico exigió al espectador apagarla, expresando su enojo por el significado del artefacto.
- Contexto: la acción se vinculó en redes con la tragedia de Cromañón en Argentina.