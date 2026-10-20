Vicentico indignadísimo con un fan: "¿Sabés lo que significa eso para cualquier argentino?"

Como el espectador no obedeció, Vicentico volvió a frenar el show y expresó su enojo: “Pará, bolu… Apagá la bengala, ¿vos tenés idea de lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya!”.

La reacción del cantante fue acompañada por silbidos y reclamos de parte del público, mientras insistía en que apagaran el elemento pirotécnico antes de continuar con el recital.

Aunque Vicentico no mencionó explícitamente la tragedia durante el show, su frase fue vinculada en las redes sociales con el incendio de República Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de Callejeros en Buenos Aires.

El uso de una bengala provocó el incendio en el local, una tragedia que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas. Desde entonces, la pirotecnia en espacios cerrados y entre multitudes quedó asociada a uno de los episodios más dolorosos de la historia del rock argentino.