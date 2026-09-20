Fiesta, vigencia y cátedra de ritmo: Los Fabulosos Cadillacs celebraron sus 40 años en Mendoza

Entre las cumbres de la velada, el público estalló temprano con la potente versión de "Mi novia se cayó en un pozo ciego", "Manuel Santillán, el león" tema que fue recibido con una ovación cerrada y cantado a grito emocionado por todo el teatro griego, "Carmela", "La vida y "Demasiada presión".

Luego vino la calma con "CJ" (tema dedicado a la esposa de Vicentico, Valeria Bertuccelli y sus grandes cejas), "Calaveras y diablitos", "Piazzola" y "Los condenaditos", todas canciones para que, musicalmente, los Fabulosos 9 se pavonearan musicalmente sobre el escenario.

El baile volvió con la versión cumbia villera de "Padre Nuestro", "V Centenario", la tremenda canción "Contrabando de amor" y una joyita de regalo para los verdaderos fanáticos de los Cádillacs: "Saco azul" -perteneciente al emblemático disco Rey Azúcar (1995)-.

Los Cádillacs dieron cátedra de sonido y ritmo. Cristian Lozano-UNO.

El resto del show fue todo un set de himnos fabulosos: "Siguiendo la Luna" (Mashapeado con Kaya, de Sumo), "Carnaval toda la vida", "Mal bicho", "El satánico Dr. Cádillac", "Matador", la preciosa "Número 2 en tu lista" y "Vasos vacíos".

En el plano estrictamente musical, la banda dio una auténtica cátedra de lo que significa sonar bien en un espacio abierto de grandes dimensiones. La voz de Vicentico lució intacta, conservando el mismo registro, tono y carisma de hace cuatro décadas. A su lado, la columna vertebral del grupo, Flavio Cianciarulo, ofreció una actuación sobresaliente: su bajo sonó profundo, potente y con un groove aplastante que marcó el pulso furioso de la noche. Los vientos comandados por Sergio Rotman, la guitarra de Florián, el teclado de Siperman y el ritmo marcado por batería y percusión hicieron el resto. La foto del fallecido Toto Rotblat acompañó a la banda en medio del escenario durante todo el show.

Para el cierre, como no podía ser de otra manera, llegó el clímax absoluto con "Yo no me sentaría en tu mesa", cantado por Cianciarulo luciendo máscara de lucha libre mexicana. Convertido desde hace años en un auténtico himno intergeneracional y en una declaración de principios, el tema transformó al Frank Romero Day en un solo coro unificado que se prolongó incluso cuando la canción había terminado.

Vicentico y Flavio en un pasaje del recital que los Cádillacs dieron en el Frank Romero Day. Cristian Lozano-UNO.

Los Fabulosos Cadillacs pasaron por Mendoza y dejaron en claro que los 40 años no son una pesada carga nostálgica, sino la confirmación de una vigencia envidiable, apuntalada por el sonido impecable y la energía de sus shows, No somos conscientes de que tal vez vimos a la última gran banda argentina que sigue junta después de 4 décadas.