La Delio Valdez se presenta en Mendoza con su "Gira Teatros 2026" y nuevo disco en vivo

La propuesta incluye además una previa festiva en el espacio Priority Pass a cargo del grupo mendocino Hidalgo y Sus Galácticos, y las entradas ya están disponibles tanto en la plataforma Ticketek como en la boletería del complejo.

La banda llega a Cuyo en medio de un presente estelar: tras obtener el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo Cumbia/Tropical por El Desvelo, lanzó esta nueva producción discográfica que reúne 11 canciones representativas de su trayectoria. El álbum destaca por sus reversiones de clásicos populares y por colaboraciones especiales de primer nivel con figuras como Abel Pintos ("Paisaje" y "Pedazo de papel"), Soledad Pastorutti ("Que Nadie Sepa Mi Sufrir") y el artista colombiano Yeison Landero.