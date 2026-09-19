La orquesta de cumbia La Delio Valdez regresa a Mendoza este viernes 25 de septiembre a las 22 para brindar un espectáculo renovado en el Arena Maipú Teatro (ver más abajo). La agrupación porteña desembarca en la provincia en el marco de su "Gira Teatros 2026", en la que presenta oficialmente su más reciente álbum, La Delio Valdez en vivo en Buenos Aires, registrado durante su histórico concierto en el Movistar Arena.
La Delio Valdez se presenta en Mendoza con su "Gira Teatros 2026" y nuevo disco en vivo
La orquesta de cumbia se presentará en el Arena Maipú Teatro tras ser galardonada en los Premios Gardel. Trae una puesta renovada que repasa su material grabado en el Movistar Arena y contará con la apertura de los locales Hidalgo y Sus Galácticos.
La propuesta incluye además una previa festiva en el espacio Priority Pass a cargo del grupo mendocino Hidalgo y Sus Galácticos, y las entradas ya están disponibles tanto en la plataforma Ticketek como en la boletería del complejo.
La banda llega a Cuyo en medio de un presente estelar: tras obtener el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo Cumbia/Tropical por El Desvelo, lanzó esta nueva producción discográfica que reúne 11 canciones representativas de su trayectoria. El álbum destaca por sus reversiones de clásicos populares y por colaboraciones especiales de primer nivel con figuras como Abel Pintos ("Paisaje" y "Pedazo de papel"), Soledad Pastorutti ("Que Nadie Sepa Mi Sufrir") y el artista colombiano Yeison Landero.
Con 15 músicos en escena, una cooperativa autogestionada y una fusión de estilos que abarca cumbia, salsa, reggae, funk y tradición andina, La Delio Valdez sigue consolidando su proyección nacional e internacional, con fechas confirmadas en Chile, Perú, España, Francia y Alemania.
Para la función en Mendoza, el público también podrá sumar el servicio de Priority Pass a partir de las 20, que incluye estacionamiento exclusivo, tragos, acceso rápido y la presentación en vivo de Hidalgo y Sus Galácticos, quienes aportarán su sonido de cumbia psicodélica y chicha peruana en la antesala del concierto principal.
FICHA TÉCNICA
- Espectáculo: La Delio Valdez – "Gira Teatros 2026".
- Banda invitada (Previa Priority Pass): Hidalgo y Sus Galácticos (desde las 20).
- Fecha y hora: viernes 25 de septiembre, a las 22.
- Lugar: Arena Maipú Teatro (Lateral Sur Emilio Civit y Maza, Maipú).
- Venta de entradas: En la web Ticketek.com.ar y presencial en la boletería del Arena Maipú (de 10:00 a 18:00 hs, solo en efectivo).
En pocas palabras
- La Delio Valdez se presenta en Mendoza este viernes 25 de septiembre en el Arena Maipú Teatro, trayendo su espectáculo renovado y su más reciente álbum en vivo.
- La orquesta de cumbia, galardonada en los Premios Gardel, llega a Cuyo en el marco de su gira más reciente