Los Fabulosos Cádillacs en Mendoza: video con los mejores momentos del show

El sábado 19 de septiembre, el Teatro Griego Frank Romero Day se vistió de gala para recibir a Los Fabulosos Cadillacs en la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria.
Ante unas 15 mil personas, la legendaria banda porteña ofreció una verdadera lección de solvencia, mística y sonido. A las 21:40, el grupo pisó el escenario para desatar una descarga de energía de exactas dos horas, demostrando el estado de una aplanadora sonora ajustada al milímetro que abrió su recorrido pegando la "Intro SRF astral" (del disco solista Tuli, de Flavio Cianciarulo) con "El genio del dub".
El repertorio propuso un viaje exhaustivo e irreprochable por sus 40 años de historia, combinando himnos intergeneracionales y composiciones finas de su discografía. El show alcanzó cumbres de potencia con "Mi novia se cayó en un pozo ciego", "Manuel Santillán, el león", "Carmela", "La vida" y "Demasiada presión". Luego llegó un momento de calma donde los nueve músicos se lucieron en "CJ" (dedicado a Valeria Bertuccelli), "Calaveras y diablitos", "Piazzola" y "Los condenaditos".
El baile regresó con la versión cumbia villera de "Padre Nuestro", "V Centenario", "Contrabando de amor" y la joyita para fanáticos "Saco azul", del disco Rey Azúcar (1995). A partir de allí, el concierto se convirtió en una seguidilla imparable de clásicos que incluyó "Siguiendo la Luna" (enganchado con "Kaya" de Sumo), "Carnaval toda la vida", "Mal bicho", "El satánico Dr. Cádillac", "Matador", "Número 2 en tu lista" y "Vasos vacíos". El clímax absoluto llegó en el cierre con "Yo no me sentaría en tu mesa", cantado por Cianciarulo con máscara de lucha libre mexicana, transformando al teatro en un solo coro unificado que siguió retumbando aun después de finalizado el show.