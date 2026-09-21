Los Fabulosos Cádillacs en Mendoza: video con los mejores momentos del show

Ante unas 15 mil personas, la legendaria banda porteña ofreció una verdadera lección de solvencia, mística y sonido. A las 21:40, el grupo pisó el escenario para desatar una descarga de energía de exactas dos horas, demostrando el estado de una aplanadora sonora ajustada al milímetro que abrió su recorrido pegando la "Intro SRF astral" (del disco solista Tuli, de Flavio Cianciarulo) con "El genio del dub".

El repertorio propuso un viaje exhaustivo e irreprochable por sus 40 años de historia, combinando himnos intergeneracionales y composiciones finas de su discografía. El show alcanzó cumbres de potencia con "Mi novia se cayó en un pozo ciego", "Manuel Santillán, el león", "Carmela", "La vida" y "Demasiada presión". Luego llegó un momento de calma donde los nueve músicos se lucieron en "CJ" (dedicado a Valeria Bertuccelli), "Calaveras y diablitos", "Piazzola" y "Los condenaditos".