¡Tremendo! El mensaje de Luck Ra desesperado por la angustia de Tuli Acosta

"Las bolas se me están hinchando, hablan mal de mí pero mi vida sigue igual. Tuli está mal", siguió luego furioso con las versiones que corrieron los últimos días.

Luck Ra y Tuli Acosta juntos en un hotel

Durante el fin de semana, Luck Ra fue contratado para cantar en un lujoso casamiento y, según explicó Pepe Ochoa en LAM, estuvo acompañado por Tuli Acosta.

"Estuvieron en el el Hilton. Luck Ra iba a cantar y se volvía. Los empleados no podían creer el operativo en los pasillos porque estaba Tuli con Luck Ra... no querían que se vieran imágenes", lanzó el panelista.

Horas antes, se viralizaron videos de Luck Ra llorando en el escenario de unos de su shows y mostrándose muy abustiado por el hate que recibió tras su separación.

Luck Ra dio los motivos de su separación

Tras el llanto de La Joaqui en su programa de streaming y los crecientes rumores sobre Tuli Acosta, Luck Ra habló de su separación sin filtros.

"Yo tomé la decisión de terminar porque no quería estirar algo que ya no iba para mí. No hubo ningún problema y no es cierto que la deje por las hijas, yo las amo. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz", explicó Luck Ra en LAM.

"Nada de lo que se me bardea es verdad. Con Tuli Acosta no pasó nada", aseguró y defendió su relación con La Joaqui. "El único que la hizo feliz fui yo porque los anteriores le faltaban el respeto", dijo contundente.