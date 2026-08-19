¡Tremendo! El mensaje de Luck Ra desesperado por la angustia de Tuli Acosta

Tras los fuertes rumores sobre el rol de Tuli Acosta en la sorpresiva separación de La Joaqui y Luck Ra, revelaron que el cantante y la bailarina estuvieron juntos en un hotel durante el fin de semana.
Indignado con el rumor, Luck Ra salió con los tapones de punta y le mandó un mensaje a Ángel de Brito desmintiendo los dichos de Pepe Ochoa y expresando su preocupación por el estado de ánimo de Tuli Acosta.
"Tuli viajó a Córdoba con su familia, está destruida", dijo Luck Ra explicando que la joven está recibiendo mucho hate y traiciones de jóvenes cercanas al cantante que la bailarina consideraba amigas.
"Las bolas se me están hinchando, hablan mal de mí pero mi vida sigue igual. Tuli está mal", siguió luego furioso con las versiones que corrieron los últimos días.
Luck Ra y Tuli Acosta juntos en un hotel
Durante el fin de semana, Luck Ra fue contratado para cantar en un lujoso casamiento y, según explicó Pepe Ochoa en LAM, estuvo acompañado por Tuli Acosta.
"Estuvieron en el el Hilton. Luck Ra iba a cantar y se volvía. Los empleados no podían creer el operativo en los pasillos porque estaba Tuli con Luck Ra... no querían que se vieran imágenes", lanzó el panelista.
Horas antes, se viralizaron videos de Luck Ra llorando en el escenario de unos de su shows y mostrándose muy abustiado por el hate que recibió tras su separación.
Luck Ra dio los motivos de su separación
Tras el llanto de La Joaqui en su programa de streaming y los crecientes rumores sobre Tuli Acosta, Luck Ra habló de su separación sin filtros.
"Yo tomé la decisión de terminar porque no quería estirar algo que ya no iba para mí. No hubo ningún problema y no es cierto que la deje por las hijas, yo las amo. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz", explicó Luck Ra en LAM.
"Nada de lo que se me bardea es verdad. Con Tuli Acosta no pasó nada", aseguró y defendió su relación con La Joaqui. "El único que la hizo feliz fui yo porque los anteriores le faltaban el respeto", dijo contundente.
En pocas palabras
- Luck Ra y Tuli Acosta: El cantante desmintió rumores y expresó preocupación por Tuli Acosta, quien recibe hate y está muy deprimida.
- Separación y rumores: Luck Ra aclaró los motivos de su separación de La Joaqui y negó una relación con Tuli Acosta.
- Versiones de infidelidad: Se rumoreó que Luck Ra estuvo con Tuli Acosta en un hotel tras su separación de La Joaqui.