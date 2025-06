Si bien tiene una buena relación con Wanda Nara, durante años Maxi López estuvo en conflicto, viviendo la misma situación que Mauro Icardi con sus hijas.Debido a esto, López expresó su opinión mostrándose indignado con la exposición mediática de sus herederos y hasta apoyó el reclamo de Icardi.

maxi lopez mauro icardi.avif ¡Qué pasó! Maxi López defendió a Mauro icardi y se enojó con Wanda Nara.

“Lo que no me gusta es que siempre expongan a mis hijos. Yo he pasado muchas veces con ellos también, en otras oportunidades, con mis hijos y con las niñas, y sin embargo, no lo publico", reveló Virgina Gallardo sobre el mensaje que recibió de López.