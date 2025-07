FAMOSOS LIKES POSTEO CHINA CONTRA VICUÑA Qué famosos apoyaron el descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña: la lista.

Ivana Icardi también se metió en el escándalo y le dio likes. Además se sumaron Viana Canosa, Guido Süller, Miriam Lanzoni, Flavia Palmiero,Tupi Saravia, ivana Figueiras y Mimi, entre otras.

El descargo de la China Suárez contra Vicuña

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló. "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

china suarez contra vicuña

"El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza". "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'", siguió.

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez

Tras la repercusión que generaron las fotos de la China Suárez cenando y paseando con sus hijas, Wanda Nara no dudó en lanzar una letal indirecta en su regreso a la Argentina.

Tras un viaje fugaz a Uruguay donde habría comprado una mansión, Wanda Nara volvió al país y habló con las cámaras de A la Tarde.

Mientras sus hijas seguían en compañía de la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara fue consultada por su casa de Punta del Este y proyectos personales y la rubia arrasó jugándosela con su respuesta.

"Por suerte tengo muchos sueños. La vida es eso”, destacó. Cuando le pregutaron por sus anhelos, Wanda redobló la apuesta. “Más adelante porque después me copian. ¡Dejá que los cumpla yo! ¡Está bueno que cada uno tenga sus propios sueños!“, dijo haciendo referencia a la China Suárez sin nombrarla.