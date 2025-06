Los Palmeras le soltaron la mano a Cacho Deicas líder histórico del grupo

Mientras el intérprete atravesaba su recuperación ambulatoria, Los Palmeras optaron por continuar con sus shows y para cubrir su ausencia, sumaron temporalmente a Pablo López, joven músico de San Genaro que forma parte del grupo desde 2021.

En medio de la tensión con la banda, Deicas decidió modificar su biografía de Instagram al eliminar la frase “cantante de cumbia de Los Palmeras” para reemplazarla por “cantante de cumbia santafesina”, lo que alimentó los rumores de un posible distanciamiento del grupo.

Sin embargo, Marcos Camino despejó las dudas y confirmó que se reunió con el cantante en un clima cordial, sin tensiones ni rencores, a pesar de la polémica que generaron sus declaraciones.

Aunque todo indicaba que, tras aquella reunión, las tensiones en el grupo quedarían atrás, Cacho siguió alejado del grupo. Por eso, el cantante recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@cachodeicasoficial), donde lo siguen 121 mil personas, para contar cómo está hoy su relación con la banda. Tras el mensaje de Deicas la banda emitió un comunicado oficial dando su versión de los hechos.

Los Palmeras siguen pero sin Cacho Deicas

La banda utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado oficial sobre la situación actual y desmentir lo dicho por Deicas sobre su salida.

"Luego de intentar por todos los medios y personas posibles tener un contacto personal con el Sr. Rubén Deicas, a los fines de saber su evolución por el desafortunado tema de salud que le tocó vivir, sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos.

A partir de ello, se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su DISOLUCIÓN, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas.

Se le hizo saber entonces, por carta documento remitida en el mes de mayo del corriente año al Sr. Rubén Deicas, que, dada su delicado estado de salud a partir del desafortunado hecho que le ha tocado vivir, y el cual él mismo describe en carta recibida en fecha 22 de mayo de 2025, y siendo uno de los socios obligados al cumplimiento del objeto del contrato social, pero estando impedido por motivos de salud para hacerlo, y sin que exista una fecha siquiera posible y/o probable para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como socio, que corresponde proceder a la inmediata DISOLUCIÓN de LOS PALMERAS PRODUCCIONES S.R.L.

El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente".

El descargo de Cacho Deicas

"Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo", manifestó al comienzo de la publicación compartida en la red social.

Según explicó Deicas, en mayo, tras recibir la autorización médica para regresar a sus compromisos laborales, acudió a los estudios de la productora para preparar su retorno en el Movistar Arena.

No obstante, el vocalista señaló que solo se presentó el representante del grupo, Adrián Forni.

"Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas", reveló.

El cantante decidió no aceptar las condiciones que le propusieron para reincorporarse a la banda y contó que pocos días después, recibió una carta documento de parte de Marcos Camino solicitando la disolución del vínculo, argumentando incumplimiento laboral tras no haberse presentado a los shows pautados ni a sus tareas, algo que ya se le habría planteado informalmente en reiteradas ocasiones desde su ACV.

"Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden", sentenció.

Por último, Deicas expresó su gratitud por el apoyo que viene recibiendo a pesar de no estar junto a Los Palmeras en sus respectivos shows: "Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto".

El comunicado fue acompañado por un video de Cacho agradeciendo a sus fans por su preocupación y sus mensajes de apoyo.

“Hola amigos. Bueno, una vez más nos comunicamos por este medio, por el Instagram, donde ustedes también me han mandado cosas muy lindas, muchas palabras preciosas, que me han ayudado a restablecerme de la mejor manera”, expresó desde la comodidad de su casa.

Finalmente, Deicas anticipó que a pesar de las ríspideces que viene afrontando con la banda, tiene planes para continuar con su carrera musical.

"Así que les agradezco todo lo que han hecho por mí y también quería avisarles que pronto vamos a estar arriba de un escenario compartiendo la música y haciéndoles pasar buenos momentos", concluyó.

