“Voy a tener que bajar el video porque me llevo como unas notificaciones y capaz que me bajan la cuenta. Pero, bueno, eso fue lo que sucedió En cualquier momento va a ser un vivo en TikTok y podemos seguir chismeando por ahí, capaz que más libremente que esto. Pero si algo amo y me encanta es la justicia”, dijo Natasha Rey luego de que se viralizara su posteo en todos los portales.

video mauro icardi desnudo La supuesta amante de Mauro Icardi subió los videos que le mandó desnudo: "Mini".

El gesto de amor de Mauro Icardi por el cumpleaños de Rufina Cabré

Mauro Icardi revolucionó las redes sociales con un emotivo posteo dedicado a la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré.

Desde que comenzó su romance con la China Suárez, Mauro Icardi se ha mostrado muy cerca de los hijos de la actriz, llevándolos a Turquía e incluso conviviendo con ellos en la "casa de los sueños".

Durante los fines de semana, Mauro Icardi también ha acompañado a Rufina Cabré a sus partidos de hockey aléntandola en todos los encuentros junto a la China y su padre, Nicolás Cabre.

maur icardi rufina cabre

Ahora, Mauro Icardi saludó a la pequeña por su cumpleaños compartiendo un video en las playas de Turquía y una emotiva imagen con la pequeña al qu agregó un emocionante mensaje. “Que todos tus deseos se conviertan en destino y tus sueños en realidad”, esrcribió.