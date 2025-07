La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.