La mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual con acceso carnal rompió el silencio luego de que trascendieran escandalosos mensajes de audio que le mandó al músico amenazándolo.
La escandalosa declaración de la denunciante de Joaquín Levinton tras sus audios amenazándolo con matarlo
Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton habló con Yanina Latorre y lanzó nuevas acusaciones
En los mensajes de voz se puede escuchar a Paula muy alterada y gritándole a Joaquín Levinton.“Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos”, arranca.
“Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta, te voy a matar yo misma con mis propias manos”, se escucha en otro de los mensajes que el músico aportará ante la jueza que investiga el caso. “Atendeme el teléfono hijo de ..., te juro que te voy a arruinar la vida. Te voy a denunciar”, gritó la mujer en un segundo mensaje de voz.
Tras las repercusiones por sus amenazas, Paula habló con Yanina Latorre y redobló la apuesta contra el líder de Turf lanzando nuevas acusaciones.
Las fuertes declaraciones de Paula tras los audios amenzando a Joaquín Levinton
"Yo tuve una época que estaba sacada de quicio. Yo desde que lo conocí a él en el 2015 era una persona totalmente normal, sana, tenía un novio, viajaba, hacía esto, hacía lo otro. Yo conocí a él y mi vida fue en declive”, afirmó.
“Porque él me introdujo a las drogas. Yo estaba enamorada de él. Hacía lo que él me decía”. “Joaquín borra mensajes” siguió luego de que Yanina Latorre cuestionar el tenor de sus mensajes a Levinton.
La denuncia contra Joaquín
La denuncia fue radicada el lunes pasado a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad del barrio de Recoleta. “La damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020.
Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”, explicaron las fuentes consultadas.
En pocas palabras
- Amenazas graves: La denunciante de Joaquín Levinton envió audios amenazándolo de muerte.
- Nuevas acusaciones: Paula habló con Yanina Latorre y detalló su declive personal desde que conoció al músico.
- Denuncia por abuso: La mujer radicó una denuncia por violencia física, psicológica y abuso sexual entre 2015 y 2020.