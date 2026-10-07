La escandalosa declaración de la denunciante de Joaquín Levinton tras sus audios amenazándolo con matarlo

Tras las repercusiones por sus amenazas, Paula habló con Yanina Latorre y redobló la apuesta contra el líder de Turf lanzando nuevas acusaciones.

Las fuertes declaraciones de Paula tras los audios amenzando a Joaquín Levinton

"Yo tuve una época que estaba sacada de quicio. Yo desde que lo conocí a él en el 2015 era una persona totalmente normal, sana, tenía un novio, viajaba, hacía esto, hacía lo otro. Yo conocí a él y mi vida fue en declive”, afirmó.

“Porque él me introdujo a las drogas. Yo estaba enamorada de él. Hacía lo que él me decía”. “Joaquín borra mensajes” siguió luego de que Yanina Latorre cuestionar el tenor de sus mensajes a Levinton.

La denuncia contra Joaquín

La denuncia fue radicada el lunes pasado a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad del barrio de Recoleta. “La damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020.

Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”, explicaron las fuentes consultadas.