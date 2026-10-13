Julieta Prandi y Emanuel Ortega separados: ¿Quién sería la tercera en discordia?

"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", cerró Julieta Prandi y en LAM hablaron de los problemas que habría tenido la pareja en los últimos meses.

¿Emanuel Ortega engañó a Julieta Prandi?

Semanas antes del casamiento, Pepe Ochoa y Pilar Smith hablaron de la crisis en la pareja y hasta de una ruptura.

"Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo", reveló De Brito sobre la información que recibieron.

El gesto de Julieta Prandi que afectó a Ana Paula Dutil: "Le generó dolor"

A pesar de que los hijos del cantante y Ana Paula Dutil así como también Palito Ortega y Evangelina Salazar acompañaron a la pareja y se mostraron felices por el romance de Julieta Prandi y Emanuel, en SQP revelaron el contundente gesto de la modelo que afectó a Ana Paula Dutil.

Si bien Ana Paula Dutil les deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida, Majo Martino aseguró que al principio de la relación entre Emanuel y Prandi, Dutil estuvo muy afectada, en especial por las continuas fotos y videos que publicaba Julieta presumiendo su vínculo con el músico en redes sociales.

"Julieta Prandi subía muchas fotos con Emanuel y a Ana le dolía pero nadie se atrevía a decirle a Prandi que no publicara. La familia decia por favor que pare porque le está generando mucho dolor a Ana", dijo la panelista.