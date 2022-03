"¡Estás toda operada!", Cande Tinelli explotó y se armó

Ahora, la novia de Coti decidió romper el silencio y sorprendió a sus followers al publicar un picante descargo que días antes subió Jimena Barón.

Sin pelos en la lengua, Cande Tinelli se refirió a la críticas y pidió más apoyo entre las mujeres.

El contundente descargo de Cande Tinelli

cande descargo.png

"Sin filtro sos fea, con filtro no te mostrás al natural, pero si te mostrás al natural es obvio que es porque estás toda operada", comenzó escribiendo.

Asimismo, la cantante continuó: "Si estás operada no te aceptas como sos y si te aceptas como sos es por engreída, porque en realidad deberías operarte".

"Ser flaca es mal ejemplo, no ser flaca es mal ejemplo. Si haces ejercicio y comes sano sos una obsesiva, si no haces, deberías hacerlo".

"Si mostrás el cuerpo sos tarada y es lo único que tenés para mostrar, si no lo mostrás sos insegura. Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas", cerró.

Cande Tinelli se disfrazó de Pamela Anderson y fue furor

En medio del lanzamiento de la nueva serie sobre la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee luego de que les robaran un explosivo video sexual privado, Cande Tinelli decidió ponerse en la piel de la icónica actriz y arrasó.

Vestida con un vestido rojo de látex al cuerpo y peluca rubia, Cande lució súper sexy y bromeó junto a su amigo Nico del Rey.

"Con @reydelok no queríamos tener menos onda así que hicimos unas fotos inspiradas en esta emblemática pareja que dio mucho para hablar. La viralización de este contenido no era algo cotidiano como ahora, además era mucho más complejo poder acceder a verlo ¡internet recién arrancaba!", escribió Cande junto al álbum que enloqueció a sus fans y fue de lo más comentado.