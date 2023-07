►TE PUEDE INTERESAR: Con escotazo extremo y sin brassier, Juanita Tinelli dinamitó la pasarela de París

Siguiendo los pasos de famosas como Romina Malaspina, Alejandra Maglietti, Julieta Poggio, Tini Stoessel, entre otras, Evangelina Anderson fur por todo con una micro-bikini anudada bicolor demencial.

evangelina anderson barbiecore 1.jpg En colaless de otro level, Evangelina Anderson dinamitó el Barbiecore.

Posando sin filtros ni photoshopo, la diosa llevó un diseño en diferentes tonos de fucsia, cumpliendo con las reglas del Barbiecore y luciendo como una verdadera muñequita de la vida real.

Evangelina Anderson y su disfraz más explosivo

Alejada de la televisión y los medios desde hace años, Evangelina Anderson sabe como seguir enloqueciendo a sus fans y esta vez no fue la excepción.

En esta oportunidad, Evangelina Anderson se sumó a los festejos de Halloween y publicó una postal para mostrar el disfraz que eligió para prender fuego las calles de Munich.

evangelina caperucita.jpg Locura por las fotos de Evangelina Anderson disfrazada de caperucita Hot.

La diosa fue por todo y se lookeó de Caperucita Hot provocando un terremoto de reacciones, elogios y likes y revolucionando a sus vecinos de la ciudad alemana. "Qué caperucita", "No tenés derecho", "Qué minón", escribieron los seguidores.

Evangelina Anderson selfie al rojo vivo

Evanelina Anderson no para de enamorar a sus fans con su belleza. Esta vez lo hizo con dos fotos. Una en la playa y otra en la que se la ve sacándose una selfie, muy seria, y con un escote que atrae muchas miradas.

"Es un afano, suspendanlo", escribió uno de sus seguidores tras el posteo de Evangelina Anderson en Instagram. "La más linda del mundo", añadió otro.

Razón no les falta y hay que decirlo, la mirada de Evangelina conquista y domina.

Evangelina Anderson.jpg

Evangelina Anderson: una sirena en el mar

Pero Evangelina Anderson se sabe sexy y que no tiene que envidiar a ninguna modelo que salga en la playa en bikini.

Por eso, luciendo la suya, se sacó una foto que hizo delirar a sus seguidores. "Hay q regresar esa sirena al mar", "Enséñale a Wanda! Así no hace el ridículo!", "Más buena que un feriado xxl", fueron algunos de los mejores comentarios que recibió de parte de sus followers, que no se pierden una foto o historia de la ex Pasión de Sábado.