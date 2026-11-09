Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, desfiguró a un policía

Lejos de acatar la orden y retirarse en paz, el carismático cantante desató toda su soberbia y agredió salvajemente a golpes de puño a un efectivo policial que cumplía funciones adicionales en el lugar.

Lo más indignante y violento del episodio es que el uniformado, identificado como Jonathan Benítez, terminó con el rostro desfigurado, cortes profundos en la nariz, pómulos y frente, producto de la saña con la que Noir lo golpeó utilizando los pesados anillos que llevaba puestos en sus manos, convirtiendo sus accesorios en armas blancas.

Tras el violento altercado que conmocionó a los vecinos y transeúntes, Noir fue esposado, subido a un patrullero y trasladado directamente a la Comisaría Primera, donde permanece alojado e incomunicado a la entera disposición de la Justicia local bajo los graves cargos de resistencia a la autoridad y lesiones dolosas.

En las últimas horas, la situación judicial se complicó aún más cuando el fiscal de turno, Pablo Gile, dispuso que el polémico músico continúe tras las rejas al menos hasta el martes, aprovechando el feriado para demorar su liberación y darle un escarmiento ejemplar.

Mientras tanto, en los portones de la seccional se vivieron momentos de extrema tensión cuando el hermano del detenido apareció para custodiar la celda y exigir respuestas a los gritos.