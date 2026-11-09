El cantante Emanuel Noir, referente de Ke Personajes, provocó serios cortes y desfiguraciones en el rostro de un efectivo policial al golpearlo repetidamente en un casino de Concepción del Uruguay.
Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, desfiguró a un policía
El líder de Ke Personajes, Emanuel Noir, se encuentra detenido tras agredir brutalmente a un policía en Concepción del Uruguay, le desfiguró el rostro
Emanuel Noir, líder de la exitosa banda de cumbia Ke Personajes, volvió a quedar en el centro de la tormenta policial tras protagonizar una brutal agresión contra un policía en las puertas de un casino de Concepción del Uruguay.
Todo ocurrió cuando el artista, envuelto en una furia descontrolada, intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones en plena madrugada y se encontró con la negativa del personal, ya que el establecimiento se encontraba cerrado al público.
Lejos de acatar la orden y retirarse en paz, el carismático cantante desató toda su soberbia y agredió salvajemente a golpes de puño a un efectivo policial que cumplía funciones adicionales en el lugar.
Lo más indignante y violento del episodio es que el uniformado, identificado como Jonathan Benítez, terminó con el rostro desfigurado, cortes profundos en la nariz, pómulos y frente, producto de la saña con la que Noir lo golpeó utilizando los pesados anillos que llevaba puestos en sus manos, convirtiendo sus accesorios en armas blancas.
Tras el violento altercado que conmocionó a los vecinos y transeúntes, Noir fue esposado, subido a un patrullero y trasladado directamente a la Comisaría Primera, donde permanece alojado e incomunicado a la entera disposición de la Justicia local bajo los graves cargos de resistencia a la autoridad y lesiones dolosas.
En las últimas horas, la situación judicial se complicó aún más cuando el fiscal de turno, Pablo Gile, dispuso que el polémico músico continúe tras las rejas al menos hasta el martes, aprovechando el feriado para demorar su liberación y darle un escarmiento ejemplar.
Mientras tanto, en los portones de la seccional se vivieron momentos de extrema tensión cuando el hermano del detenido apareció para custodiar la celda y exigir respuestas a los gritos.
En pocas palabras
- Emanuel Noir: el líder de Ke Personajes fue detenido por agredir a un policía en Concepción del Uruguay.
- Agresión brutal: el cantante causó desfiguraciones severas en el rostro del efectivo policial con sus anillos.
- Situación judicial: Noir se encuentra detenido e incomunicado, a disposición de la Justicia por lesiones dolosas y resistencia a la autoridad.